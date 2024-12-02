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غدًا.. انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض

12/2/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في العاصمة الرياض غدًا، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُقام تحت شعار "بطبيعتنا نبادر"، وذلك في المنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
ويستمر المنتدى على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر، حيث يوفر منصة مهمة تجمع نخبة من صنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، وخبراء البيئة والمناخ من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز الحلول العملية والمبتكرة للتحديات البيئية الملحّة. وتسعى نسخة هذا العام من منتدى مبادرة السعودية الخضراء إلى عقد نقاشات موسعة وتقديم حلول ملموسة لمجموعة من القضايا المحورية، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي، وتسخير أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، وضرورة تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني في المملكة.
وطوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16، يفتح معرض مبادرة السعودية الخضراء أبوابه ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على جهود المملكة في مجال خفض الانبعاثات والتشجير وحماية البيئة من خلال تجارب تفاعلية مبتكرة.
ويقدم المعرض معلومات قيّمة حول المبادرات النوعية الجارية في المملكة، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م، وتشجير المملكة عبر زراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30% من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية في المملكة.
كما يستضيف المعرض سلسلة "حوارات مبادرة السعودية الخضراء"، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2023م، وتعود هذا العام بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجالات المناخ والاستدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة. يذكر أنّ مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة طَموحة أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله- في عام 2021م؛ بهدف تفعيل دور جميع فئات المجتمع في العمل المناخي وتحقيق طموحات المملكة العربية السعودية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م. وتسلّط المبادرة الضوء على جهود المملكة المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، والعواصف الرملية والغبارية، والتصحر، للإسهام في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

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