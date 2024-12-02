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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين بمكة وكلية جدة العالمية للتدريب والتطوير

12/2/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع كلية جدة العالمية لتنظيم الدورات التدريبية الإعلامية والقانونية التطويرية المشتركة بين الطرفين بحضور عميد كلية جدة العالمية الدكتور طارق فؤاد حمدي
ووقع على مذكرة التفاهم والتعاون مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي والمدير العام لكلية جدة العالمية الاستاذ يزيد محمد الطيب التونسي و بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة ومنسوبي الكلية بجدة .
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي بأن هذه المذكرة تأتي ضمن شراكات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة للمرحلة التطويرية المستقبلية مشيرا الى أنه سيتم التركيز على الجانب التدريبي التطويري المشترك ومشيدا بما تتميز به كلية جدة العالمية في المجال التدريبي المتعدد .
والى ذلك أوضح المدير العام لكلية جدة العالمية الاستاذ يزيد محمد الطيب تونسي أهمية الشراكة والتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ومردودها الإيجابي والبناء للطرفين
ومشيرا الى أن كلية جدة العالمية تسعى لأن تكون المؤسسة التعليمية الرائدة اقليمياً في جودة التعليم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية، من خلال توفير بيئة تعليمية جاذبة وكفاءات بشرية محفزة وبرامج أكاديمية متميزة وتعزيز البحث العلمي والشراكة المجتمعية وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية لإعداد قادة المستقبل ورواد الأعمال.
ولفت الى أن الكلية تقدم درجة البكالوريوس في الأقسام الأكاديمية المتمثلة في إدارة الأعمال والتصاميم وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والهندسة والسياحة والسفر، و القانون، كما تقدم ماجستير إدارة الأعمال.

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