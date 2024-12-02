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حملة لحماية محطات الرصد الزلزالي بالمملكة

12/2/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، حملة توعوية إستراتيجية بعنوان "أمنها.. مسؤوليتنا"، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية محطات الرصد الزلزالي الوطنية من التخريب؛ وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على سلامة هذه المحطات الحيوية من العبث.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل؛ أن محطات الرصد الزلزالي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية، من خلال تقديم بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة تسهم في حماية الممتلكات والأرواح وتخدم أيضًا القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال والمشروعات المختلفة، وتعد هذه البيانات أساسًا للتخطيط والتنفيذ الفعّال.
وأوضح أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة والمجتمع لضمان سلامة المحطات من العبث والسرقة، كما تبرز الحملة أهمية هذه المحطات في الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من الأضرار المحتملة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
ودعا أبا الخيل إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للحفاظ على هذه الممتلكات الحيوية، مؤكدًا أن حماية محطات الرصد الزلزالي ليست مجرد مسؤولية رسمية، بل هي واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع لضمان سلامة المجتمع.

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