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4000 كاميرا مراقبة خدمية بالدمام والقطيف

12/2/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت أمانة المنطقة الشرقية في تركيب 4000 كاميرا مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وذلك في مواقع متفرقة بحاضرة الدمام والقطيف.
وقد انتهت الأمانة من تركيب 1200 كاميرا مراقبة في الواجهات البحرية والكورنيش والحدائق وبعض الطرق؛ بهدف الاستفادة منها في القطاع البلدي، ومتابعة حركة المرور والحركة العامة لمرتادي هذه المناطق، وتسهيل اكتشاف النقاط السوداء والحرجة، مثل: المناطق التي تحتاج إلى النظافة والصيانة، وغيرها من الخدمات البلدية، ومعالجتها.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة في المنطقة عبر شبكة من كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين الاستجابة السريعة للطوارئ، وتوفير بيئة حضرية آمنة، حيث يتم اختيار الأماكن التي يمكن متابعتها بعد دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز حركة المرور من خلال تحليل سلوكيات مرتادي الأماكن العامة، وحماية المرافق والممتلكات العامة من بعض الممارسات السلبية.

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