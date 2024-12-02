كيف يمكن للحكومة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

عمان – في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء جعفر حسان أمس، في بيان الحكومة لطلب الثقة أمام مجلس النواب، على اهتمام الحكومة بقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وريادة الأعمال ومضيها لرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، أكد خبراء أن هذه القطاعات الثلاثة أصبحت اليوم أعمدة رئيسة وممكنة لكافة القطاعات الاقتصادية، لذا من الضرورة العناية بها والتركيز عليها ودعمها بالشكل الأمثل.



ولتنفيذ تعهدات رئيس الوزراء في بيان الثقة والمتعلقة بقطاع الاتصالات والتقنية، أكد الخبراء ضرورة العمل على العديد من المحاور وأهمها تسريع عملية التحول الرقمي وتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التي وضعت مؤخرا، مثل إستراتيجية التحول الرقمي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال وإستراتيجية الأمن السيبراني وكل السياسات المتعلقة بتبني التقنيات الحديثة، ومتابعة التنفيذ والمساءلة.



وشدد الخبراء على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتصالات والتقنية ودعم الشركات التقنية الأردنية ودعم تسويق منتجاتها التي وصلت إلى 60 دولة حول العالم.



وأكدوا على أهمية زيادة مخصصات الدعم والاستثمار في الشركات التقنية الأردنية وخصوصا الشركات الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأقليم حتى تبوأت المركز الرابع عريبا.



وأشاروا إلى أهمية تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني وتنفيذ مبادرات ومشاريع تعنى بهذا الجانب مع التركيز على دور للجامعات حتى نبني جيلا جديدا يستخدم ويطوع التقنيات الحديثة متسارعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبرمجة وغيرها.



وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قال في بيان الثقة أمس: "إن ما نعمل عليه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يستهدف البناء على ما حققه هذا القطاع من إنجازات وصدارة ميزت الأردن وكفاءاته في المنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين، بفضل رؤية جلالة الملك المبكرة لهذا القطاع.



وقال "تعمل على تعزيز نمو هذا القطاع بمعدل سنوي يصل إلى 13 بالمائة؛ لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمائة وصولا إلى 4.7 بالمائة بعد خمس سنوات".



وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا يمتد لعشرة أعوام لإعفاء أرباح الصادرات لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، كما وتستمر الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات المستثمرة فيه، تتضمن إعفاء خدماتها من ضريبة المبيعات، واحتساب ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمائة بدلا من 20 بالمائة على أرباح الخدمات المباعة محليا، للمساهمة في تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا.



وقال حسان: "أما في محور ريادة الأعمال، ستدعم الحكومة 250 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة".



وفي هذا السياق، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، "على الحكومة إدراك أن قطاعي التقنية والاتصالات أصبحا يمثلان ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتعزيز أداء باقي القطاعات الاقتصادية، لا بل أصبح يمثل ركيزة للأمن الوطني".



وأشار الرواجبة إلى أن الحكومة خطت خطوات مهمة لدعم القطاع خلال السنوات السابقة ولكن يجب زيادة الدعم للقطاع التقني الذي أثبت نجاحا في العديد من الأسواق العربية والعالمية، وزيادة دعم الشركات الناشئة سواء التي تعمل في مجال التقنية أو التي تقدم حلولا وبرامج لدعم وتمكين باقي القطاعات.



وأشار إلى أهمية عناية الحكومة لجانب دعم تسويق المنتجات التقنية والشركات الأردنية من خلال دعم مشاركاتها في المعارض الإقليمية والعالمية وخصوصا أنها وصلت ونجحت في التصدير لأكثر من 60 دولة حول العالم.



واقترح الرواجبة إنشاء صندوق استثماري تشرف عليه الحكومة ويوجه لدعم الشركات التقنية ودعم الشركات الناشئة في القطاع مثل ما قامت به حكومات في دول عربية لا سيما في الخليج.



وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاتصالات والتقنية وتفعيلها بالشكل الأمثل وإعطاء أولوية للشركات التقنية الأردنية لبناء وتنفيذ عملية التحول الرقمي، خصوصا أنها نجحت وشاركت في تنبذ برامج التحول الرقمي في العديد من الدول العربية.



وأشار الرواجبة إلى أهمية دعم المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال برامج حكومية ومن خلال الجامعات، وذلك لتعزيز وزيادة الكفاءات الأردنية في هذا القطاع.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" المهندس نضال البيطار على أهمية القطاع الذي أصبح يسيطر على كل مناحي الحياة، وأهميته الكبيرة كممكن للقطاعات الأخرى، لافتا إلى أهمية زيادة الدعم المقدم له وخصوصا في مجال التصدير.



وقال إن تمديد إعفاء الصادرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، يعد خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار في المملكة كونه سيخفف من تكاليف التشغيل على الشركات المحلية ويعزز قدرتها التنافسية في مواجهة الشركات الدولية.

وأكد على أهمية زيادة الدعم المقدم للشركات التقنية القائمة ودعم صادراتها من خلال تقديم دعم لتسويق منتجات هذه الشركات ودعم مشاركاتها في المعارض والفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة في الاتصالات والتقنية.



وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أكد مؤخرا أن الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، تعزز الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.



من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أهمية زيادة الدعم والاهتمام من قبل الحكومة بقطاع الاتصالات والتقنية والبناء على النجاحات السابقة للقطاع، مشددا على أهمية تسريع الدعم وتنفيذ السياسات الموضوعة للقطاع مثل سياسة التحول الرقمي وريادة الأعمال وسياسة الشمول الرقمي.



ولزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد، قال الصفدي: "على الحكومة البناء على سمعة الأردن الراسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الترويج لدراسات الحالات الناجحة وأفضل الممارسات على المستوى الدولي".



وأكد أهمية توسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشراكات مع الشركات التكنولوجية العالمية وإبرام اتفاقيات تجارية للوصول إلى أسواق جديدة، وضرورة العمل على تبني التقنيات المتقدمة وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات "البلوك تشين" لتحسين العروض التكنولوجية وجذب الاستثمار الأجنبي.



وشدد الصفدي على أهمية تحقيق الاستقرار في الأنظمة الضريبية حيث من الضروري وضع إطار ضريبي ثابت ومستقر طويل الأجل لخلق بيئة استثمارية مواتية، مبينا أنه يجب أن تكون القواعد الضريبية واضحة ومتسقة على المدى القريب والبعيد لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية والعالمية في الأردن.

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