ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 4.8 % حتى نهاية أيلول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ قيمتها 7.064 مليار دينار، مقابل 6.738 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.7 بالمئة، لتسجل 6.413 مليار دينار، مقارنة مع 6.246 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 14.012 مليار دينار، مقابل 13.894 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره لذات الفترة 651 مليون دينار، بارتفاع نسبته 32.3 بالمئة، مقارنة مع 492 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وفقا للتقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 2.9 بالمئة، ليصل إلى 6.948 مليار دينار، مقابل 7.156 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50 بالمئة حتى نهاية أيلول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.
أما عن القيم الشهرية، فقد بلغت قيم الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي ما مقداره 836 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 769 مليون دينار، والمعاد تصديره 67 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1.554 مليار دينار، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 718 مليون دينار خلال أيلول 2024.
وبهذا، فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي بنسبة 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 22.8 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 28.8 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 0.8 بالمئة، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16.8 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 54 بالمئة خلال أيلول الماضي، مقارنة بنسبة 44 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.
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