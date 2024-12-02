ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 4.8 % حتى نهاية أيلول

ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ قيمتها 7.064 مليار دينار، مقابل 6.738 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.7 بالمئة، لتسجل 6.413 مليار دينار، مقارنة مع 6.246 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 14.012 مليار دينار، مقابل 13.894 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره لذات الفترة 651 مليون دينار، بارتفاع نسبته 32.3 بالمئة، مقارنة مع 492 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفقا للتقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 2.9 بالمئة، ليصل إلى 6.948 مليار دينار، مقابل 7.156 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50 بالمئة حتى نهاية أيلول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.

أما عن القيم الشهرية، فقد بلغت قيم الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي ما مقداره 836 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 769 مليون دينار، والمعاد تصديره 67 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1.554 مليار دينار، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 718 مليون دينار خلال أيلول 2024.

وبهذا، فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي بنسبة 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 22.8 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 28.8 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 0.8 بالمئة، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16.8 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 54 بالمئة خلال أيلول الماضي، مقارنة بنسبة 44 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.

