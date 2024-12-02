البنك الأهلي الأردني يجدد تعاونه مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

عمّان، تشرين الثاني 2024: جدد البنك الأهلي الأردني اتفاقية التعاون التي تجمعه بجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية ؛ حيث شملت كفالة منزل يضم أمًا بديلة ومن 5 إلى 7 أطفال لمدة عام في قرية عمّان. ويغطي مبلغ الدعم جزءًا من مصاريف الأطفال اليومية التي تتضمن والمأكل والملبس والرعاية الصحية والأنشطة اللامنهجية وغيرها.

وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، أهمية هذا التعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS، التي تقدّم رعاية متكاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري بمعدل 444 من الأطفال والشباب سنويًا، وذلك عبر بيوتها الأسرية الموزعة على قراها الثلاث في عمّان وإربد والعقبة، بالإضافة إلى برامجها المخصصة للشباب والشابات في مرحلة شبه الاستقلالية.

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير بيئة أسرية متكاملة ومستقرة للأطفال؛ حيث تندرج ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وتسهم في دعم أهدافه الإستراتيجية على مستوى الاستدامة، إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية وتقديم الرعاية الأساسية للأطفال بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والتنشئة الشاملة".

من جانبها، لفتت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS إلى أهمية هذه الشراكة، قائلةً: "نحن نؤمن بأن كل طفل يستحق الأمان والرعاية، وهذه الشراكات تمكّننا من توفير أفضل الرعاية للأطفال".

وأضافت الزعبي "نعتز بتجديد شراكتنا مع البنك الأهلي الأردني، ونشعر بالامتنان لهذه الشراكة، وهذه الثقة المتواصلة التي لا تعزز فقط من مهمتنا، بل تعكس التزامنا المشترك تجاه الأطفال، وإصرارنا على إعدادهم لمستقبل أفضل".

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