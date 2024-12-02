بورصة عمان تغلق على ارتفاع
التاريخ
12/2/2024 2:36:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستوى النقطة 2424، وبلغت الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2080 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 31 شركة أخرى.
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