بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستوى النقطة 2424، وبلغت الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2080 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 31 شركة أخرى.