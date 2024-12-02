نجوم المسرح والفنون يتألقون في "الغرّة للآداب والفنون" بمؤسسة قطر

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 1 ديسمبر 2024: شهدت فعاليات "الغرّة للآداب والفنون"، التي تنظمها مؤسسة قطر، عروضًا مسرحية وفنية مزجت بين الإبداع والتراث، من تقديم نخبة من الفنانين المرموقين والمواهب الواعدة.
واستقطب الحدث، الذي استمر على مدار خمسة أيام في المدينة التعليمية، جمهورًا كبيرًا من مختلف الثقافات والأعمار في قطر. وقد احتفت الفعالية بالحضارة العربية الإسلامية وإبداعاتها الفنية والثقافية من خلال عروض مسرحية وموسيقية، وأمسيات شعرية، وورش عمل تعليمية.
وعُرضت خلال الفعالية مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير سعد الله ونوس، ومن إنتاج وإخراج ماهر صليبي، وقد شهدت المسرحية تفاعلًا قويًا من الجمهور لِما قدّمته من رسالة هادفة حول التّداعيات الوخيمة التي يتسبّب بها انقسام وتفكك المجتمعات.
وفي هذا السياق قال ماهر صليبي، مخرج المسرحية: "إن أهمية المسرح تكمن في أنه يعد أبا الفنون، ذلك أن أداء أي عمل مسرحي يتطلب الإلمام بجميع العناصر الفنية على خشبة المسرح - إنْ على مستوى التمثيل أو الموسيقى أو الإضاءة أو الديكور أو السينوغرافيا - وهو ما يخلق تواصلًا وتفاعلًا مباشرًا مع المشاهد. علاوة على ذلك، يسهم المسرح في تعميق الوعي الفني للجيل الناشئ؛ وقد حظيت العديد من الأعمال المسرحية التي قمت بها مؤخرًا بحضور هائل من قبل الشباب، لا سيما بفضل دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بمثل هذه التجارب المسرحية.
وأضاف: "من هنا تأتي أهمية المسرح، ولذلك سنعرض مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" – هذه المسرحية التاريخية التي تؤدى باللغة العربية الفصحى، والتي تتضمن حكاية شيّقة وحيوية سنحرص على إيصالها إلى قلوب كل المشاهدين بطريقة سلسة ولغة شيّقة. سوف لن يشعر المشاهدون بأن المسرحية توظف "اللغة العربية المقعّرة" التي يمكن أن تنفّرهم من متعة مشاهدتها. على خلاف ذلك، سنستعمل لغة سلسة، مما سيوفر لهم أجواء كلاسيكية ساحرة لمتابعتها، وهو ما يعِد بخوض تجربة مسرحية متكاملة بكل ما في المعنى. "
كما احتفت فعالية "الغرّة للآداب والفنون" بالمواهب الشابة من خلال مسابقة العروض المسرحية التي نُظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث قدم المشاركون فيها أعمالهم المستوحاة من حكايات "ألف ليلة وليلة". وقد أتيحت الفرصة للفائزين بالمسابقة لتقديم عروضهم للجمهور على مسرح حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية.
وكان "المسرح الرئيسي" شاهدًا على تألق ثلة من الفائزين في مسابقة الشعر العربي، التي نُظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة، حيث أنشد المشاركون قصائدهم التي نالت استحسان وتفاعل الحضور. كما تحول "مسرح المواهب" إلى منصة فريدة لمجموعة من الفنانين لعرض أعمالهم الإبداعية.
وبرعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم"، تختتم "الغرّة للآداب والفنون" فعالياتها في 2 ديسمبر بحفل موسيقي للفنان حمزة نمرة من الساعة 9 حتى 10 مساءً. ويسبق ذلك فقرة "ألحان فصيحة"، التي سيجري خلالها تقديم باقة من الأغاني باللغة العربية الفصحى، وذلك من الساعة 7 إلى 8 مساءً، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الإبداعية التي تنطلق ابتداءً من الساعة 5 مساءً.
والجدير بالذكر أن "الغرّة للآداب والفنون" تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورزنامة قطر، ووزارة الثقافة، وتلفزيون قطر. يُشار إلى أن تذاكر اليوم الأخير ما تزال متوفرة بسعر 50 ريالًا قطريًا للكبار و35 ريالًا للأطفال من 4 إلى 14 عامًا، بينما يبلغ سعر تذاكر ورش العمل المتخصصة 200 ريال قطري، وغرفة المغامرات 10 ريالات قطرية.
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