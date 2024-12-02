تصريح سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2024 – ثلاثة وخمسون عاماً مضت من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ اللحظة التاريخية المباركة التي أعلن فيها الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ قيام اتحادنا، وفق رؤيةً شاملةً غاياتها سامية لبناء أسس وركائز دولةً عانقت المجد والريادة، وتبوأت مكانة مرموقة واكتسبت سمعة رائدة بين الأمم. وضربت مثالاً حياً وصادقاً لقوة الاتحاد وتلاحم القيادة مع الشعب لصنع المستحيلات وتحقيق الإنجازات الاستثنائية والنهوض بالأمم والمجتمعات.
ثلاثة وخمسون عاماً من مسيرة الاتحاد والوحدة، تلك المسيرة التي رسمت وخطت أرقى نموذجاً في الطموح، والريادة، والتقدم، والازدهار، وتوحيد التطلعات والجهود، وترجمتها في العمل الوطني المخلص والدؤوب لبناء وطنٍ يفخر ويعتز كل من ينتمي إليه. واليوم نشهد ونعيش نتائج قوة الاتحاد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تلك القيادة الحكيمة التي تسير برؤى سديدة غايتها إعلاء شأن دولتنا ورايتها في المحافل الدولية، وتعزيز رفاه ورخاء وجَودة حياة شعب الإمارات.
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