مدير عام معهد دبي القضائي بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Orient Planet Group) "في يومٍ تشرق فيه سماء الإمارات بمجد الاتحاد، نستذكر بكل فخرٍ واعتزاز مسيرةً عظيمةً سطّرها الآباء المؤسسون. يوم الاتحاد ليس مجرد ذكرى وطنية، بل هو عيدٌ للمجد والكرامة، حيث نستلهم منه قيم الوحدة والتلاحم التي صاغت حكاية نجاح وطننا العظيم.
إن يوم الاتحاد هو رمزٌ للإنجاز والإصرار، تجتمع فيه القلوب على حب الوطن وتتوحّد فيه الإرادة لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة التي تقودنا بثقةٍ وحكمةٍ نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً. ومن هذا المنبر، نعبر عن فخرنا بما تحقق من إنجازات في مختلف الميادين، والتي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً للتطور والابتكار والتسامح.
وإذ نحتفي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، نؤكد التزامنا في معهد دبي القضائي على المضي قدماً في تعزيز قيم العدل وسيادة القانون، مساهمين في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي ترسخ مكانة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة.
كل عامٍ وراية الاتحاد ترفرف شامخةً في سماء المجد، وكل عامٍ والإمارات قيادةً وشعباً في عزٍّ ورفعة".
MENAFN02122024003685011158ID1108945178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.