الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين

(MENAFN
- Orient Planet Group) "نستذكر في عيد الاتحاد لحظةً تاريخية فارقة، ونحتفي بانطلاقة مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات والرؤى الطموحة، حيث شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون "طيب الله ثراهم"، تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، لتصبح نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة، ومنارة للتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات.
ومع احتفالنا باليوم الوطني الثالث والخمسين، ننظر إلى المستقبل بعزيمةٍ وإصرار، مستندين إلى إرث عريق وقيم أصيلة، لنواصل المسيرة نحو آفاق جديدة من التقدم، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، ونمضي قُدُماً نحو مستقبلٍ نرسخ فيه ريادة الوطن عبر تعزيز الابتكار والاستدامة.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نِعَم الأمن والرخاء والازدهار."
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