تصريح اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة

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- Orient Planet Group) 1 ديسمبر 2024 - "يمثل عيد الاتحاد الـ 53 رمزاً للوحدة والتلاحم بين إمارات الدولة، ويدعونا لاستحضار مسيرة إنجازات وطننا الغالي في مختلف المجالات التي تعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار 53 عاماً ومنذ تأسيس هذا الاتحاد المبارك، بأنها واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم بفضل إستراتيجياتها الوطنية الطموحة والتي تركز على التنمية المستدامة والتعليم والابتكار، واستطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات عدة مثل الاقتصاد والثقافة والعلوم والتشريع، مما جعلها محط أنظار العالم.
ونستذكر في هذه المناسبة الوطنية الغالية الإرث الكبير الذي تركه لنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهم الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد على أسس راسخة من الوحدة والتعاون، الأمر الذي مكّن الدولة من تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات.
ويسرنا في اللجنة العليا للتشريعات أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعبنا الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني الوحدة والانتماء وتعكس مسيرة النهضة والتقدم التي يشهدها وطننا الحبيب، مؤكدين حرصنا على الريادة في صناعة التشريعات التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُلبّي توجهات إمارة دبي ومتطلبات المستقبل.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفقنا جميعاً لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وطننا الغالي وازدهاره ."
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