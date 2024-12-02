تصريح سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين

(MENAFN
- Orient Planet Group)
تمثل ذكرى عيد الاتحاد مناسبة عزيزة لدى شعب الإمارات لتعزيز روح الوحدة والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادتنا الرشيدة، وفرصةً عظيمة للاحتفاء بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الاتحاد منذ قيامها في عام 1971م، واستذكار تلاحم الآباء المؤسسين لتأسيس دولة الاتحاد في ملحمة تاريخية وتجربة اتحادية فريدة في وطننا العربي، ما زالت شاهدة على حسن نوايا وقوة إرادة الآباء المؤسسين "طيب الله ثراهم" التي تلاقت مع إرادة شعب الإمارات المتصالحة على إقامة دولة الاتحاد.
ومن هنا، فإننا نستلهم العزم والإصرار من مقولة المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه": "إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعزّ ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط فيه أو التهاون نحو مستقبله"؛ لنمضي قدماً خلف قيادتنا الرشيدة على درب الريادة والتميز في شتى المجالات.
وبهذه المناسبة، نُجدد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر وسعاً ولا تألو جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين على أرضه الطيبة.
MENAFN02122024003685011158ID1108945174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.