تصريح سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الــ 53

(MENAFN
- Orient Planet Group) "يجسد عيد الاتحاد الــ 53 مشاعر الفخر والانتماء لوطننا الغالي، ويذكي فينا معاني الوحدة والترابط والأخوة اعتزازاً بوطن أصبح نموذجاً رائداً في التنمية والتطور. وإذ نحتفي اليوم بهذه المناسبة الغالية، فإننا نستذكر روح الاتحاد التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين رسخوا دعائم استقرار الوطن وثبتوا أركان عزته وإبائه.
ويحمل عيد الاتحاد قيمة وطنية عميقة في وجدان كل مواطن إماراتي تجمع أبناء الوطن الواحد على المحبة والتلاحم والألفة، وتحيي في داخلنا مشاعر الكبرياء والاعتزاز بأرضنا وتاريخنا المشرف، لكي نكمل طريق المجد والرفعة الذي رسمته القيادة الرشيدة وبنته سواعد الشعب الإماراتي الكريم.
وبهذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، الذين نستلهم من رؤاهم السديدة العزم على مواصلة مسيرة الازدهار والنمو لكي يبقى اسم دولة الإمارات عالياً وعلمها شامخاً وأرضها آمنة وعزيزة، مجددين العهد على مواصلة بذل أقصى ما لدينا لكي نحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل في ظل قيادتهم الحكيمة".
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