أحمد النجداوي يودع مهنة المحاماة

خبرني - قدم المحامي أحمد النجداوي اليوم الأحد، طلب إحالته الى التقاعد من نقابة المحامين الأردنيين، بعد 54 عاما من الانتساب للنقابة، و74 عاما من العمل في السلك القضائي،

مبررا طلب الإحالة، بأن وضعه العمري والصحي لم يعد يسعفه للاستمرار.

وتالياً صورة طلب إحالته إلى التقاعد عبر موقعنا: