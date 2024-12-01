أحمد النجداوي يودع مهنة المحاماة

أحمد النجداوي يودع مهنة المحاماة
التاريخ
12/1/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قدم المحامي أحمد النجداوي اليوم الأحد، طلب إحالته الى التقاعد من نقابة المحامين الأردنيين، بعد 54 عاما من الانتساب للنقابة، و74 عاما من العمل في السلك القضائي،
مبررا طلب الإحالة، بأن وضعه العمري والصحي لم يعد يسعفه للاستمرار.
وتالياً صورة طلب إحالته إلى التقاعد عبر موقعنا:
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