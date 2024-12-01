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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (خيتافي) بثنائية نظيفة

12/1/2024 2:31:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (خيتافي) بهدفين دون رد اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البريطاني جود بيلينجهام هدف السبق من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما أضاف زميله الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 33 نقطة ليرتقي إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (برشلونة) مع مباراة مؤجلة (ضد فالنسيا بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة في أكتوبر الماضي) في حين تجمد رصيد (خيتافي) عند 13 نقطة في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (برشلونة) أمام (لاس بالماس) بهدف لهدفين وفاز (أتلتيكو مدريد) الثالث برصيد 32 نقطة على (بلد الوليد) بخماسية نظيفة أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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