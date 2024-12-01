الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (خيتافي) بثنائية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 1 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (خيتافي) بهدفين دون رد اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل البريطاني جود بيلينجهام هدف السبق من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما أضاف زميله الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 33 نقطة ليرتقي إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (برشلونة) مع مباراة
مؤجلة (ضد فالنسيا بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة في أكتوبر الماضي) في حين تجمد رصيد (خيتافي) عند 13 نقطة في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (برشلونة) أمام (لاس بالماس) بهدف لهدفين وفاز (أتلتيكو مدريد) الثالث برصيد 32 نقطة على (بلد الوليد) بخماسية نظيفة أمس السبت. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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