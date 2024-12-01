بريطانيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 1 - 12 (كونا) -- دعت بريطانيا اليوم الاحد جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية بهدف منع حدوث مزيد من المعاناة والنزوح وتعقيد الأزمة الإنسانية.
وجدد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي مطالب بلاده بضرورة ايجاد حل سياسي
للازمة السورية متهما نظام الرئيس السوري بشار الاسد بخلق الظروف الراهنة جراء رفضه المستمر المشاركة في اي مسار سياسي.
ودعا المتحدث كل الأطراف الفاعلة في سوريا إلى دعم المفاوضات والمشاركة فيها احتراما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
وشهدت مناطق شمال سوريا لا سيما في محافظة حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات "مفاجئة" بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على مناطق عدة في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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