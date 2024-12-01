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بريطانيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية

12/1/2024 2:31:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 12 (كونا) -- دعت بريطانيا اليوم الاحد جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية بهدف منع حدوث مزيد من المعاناة والنزوح وتعقيد الأزمة الإنسانية.
وجدد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي مطالب بلاده بضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية متهما نظام الرئيس السوري بشار الاسد بخلق الظروف الراهنة جراء رفضه المستمر المشاركة في اي مسار سياسي.
ودعا المتحدث كل الأطراف الفاعلة في سوريا إلى دعم المفاوضات والمشاركة فيها احتراما لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
وشهدت مناطق شمال سوريا لا سيما في محافظة حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات "مفاجئة" بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على مناطق عدة في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية)

م ر ن / م م ج




MENAFN01122024000071011013ID1108944041

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