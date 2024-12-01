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القمة الخليجية بالكويت..لوحة فريدة من التلاحم والتآخي لتطوير مسيرة المجلس وتحقيق تطلعات شعوبه

12/1/2024 2:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أحمد عبدالستار (تقرير)
الكويت - 1 - 12 (كونا) -- في خضم دلالات التاريخ وخصوصيات الزمان والمكان اختتمت اليوم الأحد أعمال القمة الخليجية الـ 45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي احتضنتها دولة الكويت في أعقاب تقارب خليجي متزايد وحراك مكثف خلال الأشهر الماضية في مختلف المحافل الدولية.
لم يكن اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا عابرا بل كان عناقا حارا بين أشقاء تجمعهم روابط التاريخ وتحتضنهم امتدادات الجغرافيا وتميزهم وشائج الأخوة ويشد عضدهم الإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير.
ويشكل تعاضد هذا الجسد الإقليمي النموذجي لوحة فنية فريدة من التلاحم والتآخي عبر العقود بعدما ولد من رحم فكرة بزغ فجرها من دولة الكويت حيث تبناها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وامتزجت بإرادة خليجية صلبة مهدت الطريق لمسيرة إنجازات كبيرة وعلاقات تزداد عمقا وتجذرا.
ويجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ القمة الخليجية الأولى التي عقدت في أبوظبي في 25 مايو عام 1981 على أن دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك التزام تاريخي ثابت لا تعيقه تقاطعات ولا تباعده مسافات وهو الأمر الذي ارتقى بهذا الكيان إلى مصاف الاتحادات الإقليمية الأكثر فعالية ودفع منجزاته إلى آفاق رحبة في كل المجالات.
ولم يغب عن القمة اليوم استثنائية الحدث وتاريخية التوقيت حيث تشهد المنطقة والعالم تحولات عميقة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية العالمية التي تشكل في مجملها محفزات إضافية لتعزيز الجهود الراميةالى ترسيخ التعاون الخليجي لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن حفاوة الاستقبال والترحيب المتبادل بين قادة دول المجلس الذين مثلوا بلادهم في اجتماع القمة إلى كلمات المشاركين في أعمالها برز جليا عمق الروابط التاريخية وتجذر العلاقات الأخوية التي تجمع الأشقاء وتحيط بمسيرة المجلس من مختلف الاتجاهات وعلى كل الصعد.
وتجدد الإجماع الخليجي في ثامن القمم الخليجية التي احتضنتها دولة الكويت اليوم على ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتمتين روابطها لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة وتحقيق التطلعات المشتركة.
وأكدت دولة الكويت على ما تمثله القمة من محطة مهمة وفرصة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمنطقة تأسيسا واستنادا الى إرث مشترك ورؤية طموحة تعكس تطلعات شعوب الخليج نحو الوحدة والتنمية الشاملة.
ومثلت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الجلسة الافتتاحية للقمة تجسيدا لمشاعر الأخوة الصادقة التي ظللت اجتماع قادة دول مجلس التعاون المبارك وتدفع مسيرته إلى مزيد من التعاون والتكامل.
وتطرق سمو أمير البلاد إلى ما يعكسه الجمع الخليجي في الكويت من تجسيد مشرف لوحدة الصف علاوة على كونه مثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل وانعكاسا دقيقا للايمان الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك.
وإذ شدد سموه على الظروف بالغة التعقيد التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد تنمية ورخاء الشعوب الخليجية جاءت دعوة سموه إلى تسريع وتيرة العمل الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي تعزيزا للبنات صرح مجلس التعاون الشامخ ودفعا لمسيرة خلق اقتصاد خليجي متكامل.
من جهتها أكدت سلطنة عمان دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخيرة معربة بكل اعتزاز عن تقديرها البالغ لدولة الكويت على ما تبذله من جهود في هذا المسار.
وقال صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان إن مجلس التعاون حقق منذ تأسيسه منجزات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والعلمية وغيرها مما يتطلب بذل المزيد من الجهود حفاظا على تلك المكتسبات وتعزيزا للتعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية التي يجمعها التاريخ المشترك.
كما انعكست الروابط الأخوية في طيات تصريح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لدى وصوله إلى الكويت مترئسا وفد بلاده في اجتماع القمة الخليجية حيث أشاد بالأواصر الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الأمير سلمان عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الكويتية - البحرينية من مستويات متقدمة تعكس الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات لتحقيق التميز والتكامل المنشود.
ومثلما تجسدت مشاعر الأخوة الصادقة على مستوى القادة كانت تلك المشاعر حاضرة بقوة على مائدة التغطية الإعلامية لأحداث القمة والتي جمعت مجموعة كبيرة من الإعلاميين من مختلف دول العالم لا سيما دول الخليج.
وعبرت التصريحات التي أدلى بها ممثلو الوكالات الخليجية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالمركز الإعلامي المصاحب للقمة عن مشاعر السعادة الغامرة بالاجتماع في دولة الكويت وحفاوة الضيافة والكرم.
وشددوا على أن الشعوب الخليجية أشقاء تربطهم وحدة الدم والمصير مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأنباء الخليجية.
ولا تزال جسور المحبة والأخوة والترابط التي تجمع دول مجلس التعاون قادة وشعوبا تمتد لتشكل رافدا مستمرا ومحركا أساسيا لتلاقي المواقف وتقارب الرؤى مدعومة بالإيمان الراسخ بمفهوم العمل الجماعي الذي يمكن دول المجلس من تشكيل قوة إقليمية مؤثرة على المستوى الدولي وباعثة على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبينما تشهد إنجازات العقود الأربعة الماضية على إدراك قادة دول المجلس أن نمو دولهم وازدهارها لا يتحققان إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة وأن التنسيق والتعاون المستمرين في كل المجالات خيار استراتيجي وضعت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها اليوم العمل الخليجي المشترك على أعتاب مرحلة جديدة بطموحات أكبر ورؤية أكثر شمولية. (النهاية)

س ت ا ر



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