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الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التطورات في سوريا

12/1/2024 2:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطورات الأحداث في المنطقة خصوصا الأوضاع في سوريا.
وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان أكد خلال اتصال هاتفي مع السوداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية والعمل على منع اتساع "العمليات الإرهابية" في المنطقة.
وأضاف بزشكيان أنه في الوقت الذي كانت تسير المنطقة باتجاه "الهدوء النسبي" بعد ايقاف إطلاق النار في لبنان والأنظار كانت تتجه نحو غزة إلا أن الأحداث الأخيرة في سوريا أثارت هواجس جدية بشأن أمن المنطقة.
وأبدى الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون من أجل التصدي للأعمال "الإرهابية" في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التعاون بين الدول الإسلامية لمساعدة سوريا ضد المجموعات "الإرهابية".
ورأى بزشكيان ما يجري في سوريا بأنه "جزء من مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة الأمن والخلافات والنزاعات داخل الدول الإسلامية".
من جانبه أعرب السوداني عن قلقه من الأوضاع الأمنية الأخيرة المزعزعة للأمن في سوريا ولضرب سيادتها ووحدة أراضيها داعيا إلى العمل لمنع انتشار "الإرهاب" الذي يهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)

م و / ر س



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