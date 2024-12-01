الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التطورات في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 1 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطورات الأحداث في المنطقة خصوصا الأوضاع في سوريا.
وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان أكد خلال اتصال هاتفي مع السوداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية والعمل على منع اتساع "العمليات الإرهابية" في المنطقة.
وأضاف بزشكيان أنه في الوقت الذي كانت تسير المنطقة باتجاه "الهدوء النسبي" بعد ايقاف إطلاق النار في لبنان والأنظار كانت تتجه نحو غزة إلا أن الأحداث الأخيرة في سوريا أثارت هواجس جدية بشأن أمن المنطقة.
وأبدى الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون من أجل التصدي للأعمال "الإرهابية" في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التعاون بين الدول الإسلامية لمساعدة سوريا ضد المجموعات "الإرهابية".
ورأى بزشكيان ما يجري في سوريا بأنه "جزء من مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة الأمن والخلافات والنزاعات داخل الدول الإسلامية".
من جانبه أعرب السوداني عن قلقه من الأوضاع الأمنية الأخيرة المزعزعة للأمن في سوريا ولضرب سيادتها ووحدة أراضيها داعيا إلى العمل لمنع انتشار "الإرهاب" الذي يهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)
م و / ر س
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