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ترامب يعين لبنانيا امريكيا مستشارا له للشؤون العربية والشرق اوسطية

12/1/2024 2:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد رجل الأعمال والملياردير اللبناني ـ الأمريكي مسعد بولس في منصب مستشار كبير الرئيس للشؤون العربية والشرق اوسطية.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي إن "مسعد محام بارع وقائد يحظى بالاحترام الكبير في عالم الأعمال وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".
ووصف ترامب مسعد بأنه "مهندس اتفاقات ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط وسيكون مدافعا قويا عن الولايات المتحدة ومصالحها".
وأضاف أن "مسعد مناصر قديم للقيم الجمهورية (قيم الحزب الجمهوري) والمحافظة وكان من الأصول (إضافة نوعية) التي أضيفت إلى حملتي وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة كبيرة مع المجتمع العربي - الأمريكي".
وكان ترامب قد عين أمس السبت المحامي والمحقق الأمريكي - الهندي كاشياف باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) وسبق لهذا المحامي العمل في وزارة الدفاع حيث كان كبير موظفين لدى الوزير.
كما عين ترامب أمس السبت رجل الأعمال تشارلز كوشنر سفيرا لواشنطن في باريس وكوشنر هو والد مستشار ترامب السابق وزوج ابنته الكبرى ايفانكا ترامب.
وتحتاج هذان التعيينان الأخيران إلى موافقة مجلس الشيوخ بينما لا يحتاج تعيين المواطن الأمريكي - اللبناني إلى تلك الموافقة لأنه يعد موظفا في البيت الأبيض وليس محسوبا على الحكومة بشكلها التقليدي.
وللعلم فإن مسعد بولس هو والد صهر الرئيس الأمريكي مايكل المتزوج من ابنته الصغري تيفاني. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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