ترامب يعين لبنانيا امريكيا مستشارا له للشؤون العربية والشرق اوسطية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الأحد رجل الأعمال والملياردير اللبناني ـ الأمريكي مسعد بولس في منصب مستشار كبير الرئيس للشؤون العربية والشرق اوسطية.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي إن "مسعد محام بارع وقائد يحظى بالاحترام الكبير في عالم الأعمال وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".
ووصف ترامب مسعد بأنه "مهندس اتفاقات ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط وسيكون مدافعا قويا عن الولايات المتحدة ومصالحها".
وأضاف أن "مسعد مناصر قديم للقيم الجمهورية (قيم الحزب الجمهوري) والمحافظة وكان من الأصول (إضافة نوعية) التي أضيفت إلى حملتي وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة كبيرة مع المجتمع العربي - الأمريكي".
وكان ترامب قد عين أمس السبت المحامي والمحقق الأمريكي - الهندي كاشياف باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) وسبق لهذا المحامي العمل في وزارة الدفاع حيث كان كبير موظفين لدى الوزير.
كما عين ترامب أمس السبت رجل الأعمال تشارلز كوشنر سفيرا لواشنطن في باريس وكوشنر هو والد مستشار ترامب السابق وزوج ابنته الكبرى ايفانكا ترامب.
وتحتاج هذان التعيينان الأخيران إلى موافقة مجلس الشيوخ بينما لا يحتاج تعيين المواطن الأمريكي - اللبناني إلى تلك الموافقة لأنه يعد موظفا في البيت الأبيض وليس محسوبا على الحكومة بشكلها التقليدي.
وللعلم فإن مسعد بولس هو والد صهر الرئيس الأمريكي مايكل المتزوج من ابنته الصغري تيفاني. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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