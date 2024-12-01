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رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات إقليميا ودوليا

12/1/2024 2:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 1 - 12 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان اليوم الأحد المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر (الروضة) بمدينة العين الاماراتية اليوم الاحد.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء بأخيه الأمير محمد بن سلمان في بلده دولة الإمارات وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.
وذكرت أن الأمير محمد بن سلمان نقل إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وتمنياته لدولته بدوام التقدم والازدهار.
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي هنأ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد ال53 للامارات معربا عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرفعة.
وبينت أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وقالت الوكالة إن الجانبين أكدا أيضا أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا كذلك العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

س خ م / م م ج




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