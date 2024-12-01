رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات إقليميا ودوليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 1 - 12 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان اليوم الأحد المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر (الروضة) بمدينة العين الاماراتية اليوم الاحد.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء بأخيه الأمير محمد بن سلمان في بلده دولة الإمارات وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.
وذكرت أن الأمير محمد بن سلمان نقل إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وتمنياته لدولته بدوام التقدم والازدهار.
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي هنأ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد ال53 للامارات معربا عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرفعة.
وبينت أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وقالت الوكالة إن الجانبين أكدا أيضا أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا كذلك العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN01122024000071011013ID1108944036
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