Sunday, 01 December 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق (كونا) في (القمة).. مع الحدث لحظة بلحظة

12/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (حدث مصور)
الكويت - 1 - 12 (كونا) -- مثلما كانت القمة الخليجية الخامسة والأربعون حدثا إقليميا ودوليا مهما كان فريق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على مستوى الحدث خلال تغطيتها فواكب أحداثها لحظة بلحظة ونقل مجرياتها بدقة وسرعة ومصداقية.
وحرص أعضاء الفريق الذي ضم كفاءات وطنية على وضع فعاليات القمة بكل تفاصيلها في متناول الشعوب الخليجية والعربية وسائر المهتمين بالشأن الخليجي إيمانا بدور الإعلام الموضوعي الصادق في تلبية حاجتهم إلى العلم بمجريات الأحداث المحورية المحيطة بالمنطقة. (النهاية)

ف ك


MENAFN01122024000071011013ID1108944035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث