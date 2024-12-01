فريق (كونا) في (القمة).. مع الحدث لحظة بلحظة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
(حدث مصور)
الكويت - 1 - 12 (كونا) -- مثلما كانت القمة الخليجية الخامسة والأربعون حدثا إقليميا ودوليا مهما كان فريق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على مستوى الحدث خلال تغطيتها فواكب أحداثها لحظة بلحظة ونقل مجرياتها بدقة وسرعة ومصداقية.
وحرص أعضاء الفريق الذي ضم كفاءات وطنية على وضع فعاليات القمة بكل تفاصيلها في متناول الشعوب الخليجية والعربية وسائر المهتمين بالشأن الخليجي إيمانا بدور الإعلام الموضوعي الصادق في تلبية حاجتهم إلى العلم بمجريات الأحداث المحورية المحيطة بالمنطقة. (النهاية)
ف ك
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