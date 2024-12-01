الحكومة اليمنية تدين قصف ميليشيا الحوثي سوقا شعبيا بمحافظة (تعز)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 1 – 12 (كونا) -- دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات اليوم الأحد قصف
ميليشيا (الحوثي) بطائرة مسيرة سوقا شعبيا بمحافظة (تعز) جنوب غرب اليمن ما أدى لمقتل ستة مدنيين وجرح ثمانية آخرين.
وقال وزير
الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي
إن هذه "الجريمة النكراء تأتي امتدادا لجرائم القتل الوحشي المتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي على المدنيين بمحافظة (تعز) التي راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الجريمة والشروع الفوري بتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية" وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم.
وكان ستة مدنيين يمنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم بقصف لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) استهدف سوقا شعبيا غربي محافظة (تعز) جنوب غربي اليمن فيما أكدت السلطة المحلية بمديرية (مقبنة) الواقعة غربي محافظة (تعز) مقتل ستة مدنيين وجرح ثمانية آخرين معظمهم بحالة حرجة بالقصف. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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