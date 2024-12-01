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الحكومة اليمنية تدين قصف ميليشيا الحوثي سوقا شعبيا بمحافظة (تعز)

12/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 1 – 12 (كونا) -- دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات اليوم الأحد قصف ميليشيا (الحوثي) بطائرة مسيرة سوقا شعبيا بمحافظة (تعز) جنوب غرب اليمن ما أدى لمقتل ستة مدنيين وجرح ثمانية آخرين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي إن هذه "الجريمة النكراء تأتي امتدادا لجرائم القتل الوحشي المتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي على المدنيين بمحافظة (تعز) التي راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الجريمة والشروع الفوري بتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية" وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم.
وكان ستة مدنيين يمنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم بقصف لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا (الحوثي) استهدف سوقا شعبيا غربي محافظة (تعز) جنوب غربي اليمن فيما أكدت السلطة المحلية بمديرية (مقبنة) الواقعة غربي محافظة (تعز) مقتل ستة مدنيين وجرح ثمانية آخرين معظمهم بحالة حرجة بالقصف. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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