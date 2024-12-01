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ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على منزل قرب (جنين) إلى 4 فلسطينيين

12/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم الاحد ارتفاع عدد شهداء القصف الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على منزل في بلدة (صير) القريبة من (جنين) الى اربعة شبان فلسطينيين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد شابين اخرين ليرتفع العدد الى اربعة هم منتصر نعيم (35 عاما) واسماعيل ابوالرب (25 عاما) ووائل لحلوح (31 عاما) وعبدالسلام ابوالرب (23 عاما) موضحة ان الاحتلال احتجز الجثامين.
وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت في وقت سابق من اليوم منزلا في البلدة ومن ثم دفعت بتعزيزات عسكرية الى المنطقة وحاصرتها ومنعت الصحفيين ومركبات الاسعاف من الوصول اليها. (النهاية)

ن ق / م ع ح ع




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