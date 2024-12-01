ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على منزل قرب (جنين) إلى 4 فلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 1 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم الاحد ارتفاع عدد شهداء القصف الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على منزل في بلدة (صير) القريبة من (جنين) الى اربعة شبان فلسطينيين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد شابين اخرين ليرتفع العدد الى اربعة هم منتصر نعيم (35 عاما) واسماعيل ابوالرب (25 عاما) ووائل لحلوح (31 عاما) وعبدالسلام ابوالرب (23 عاما) موضحة ان الاحتلال احتجز الجثامين.
وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت في وقت سابق من اليوم منزلا في البلدة ومن ثم دفعت بتعزيزات عسكرية الى المنطقة وحاصرتها ومنعت الصحفيين ومركبات الاسعاف من الوصول اليها. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
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