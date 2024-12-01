Sunday, 01 December 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يصل إلى دولة الكويت - جريدة الوطن السعودية

12/1/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليرأس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الكويت الدولي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما كان في استقبال ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في الكويت، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وقد اصطحب أمير الكويت، ولي العهد إلى قصر بيان (مقر القمة).
ويلتئم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت من أجل عقد قمتهم الـ45، وسط ظروف إقليمية وعالمية مضطربة.
فيما تذهب توقعات خليجية بأن تناقش أعمال القمة الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تطورات الأحداث وتداعياتها على غرار الحرب في غزة، ولبنان، والأحداث المتسارعة في سوريا، فضلا عن اليمن.
هذا، ويتطلع القادة المشاركون في القمة إلى العمل بنتائجها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة، والأمن والاستقرار في خضم ما يحيط بالمنطقة والعالم.
كما يسعون إلى التأكيد على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع دائرة التحالفات، وتمتين أواصر الشراكة مع التكتلات العالمية، بما يعود بالنفع على دول

MENAFN01122024000089011017ID1108943995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث