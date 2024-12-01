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قمة الكويت تدعم جهود السعودية نحو حل الدولتين - جريدة الوطن السعودية

12/1/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، دعم القمة الخليجية الـ45 لجهود السعودية في الدفع نحو "حل الدولتين"، كما أشاد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وشدد أمير الكويت الذي ترأس بلاده القمة، على موقف دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة دولة فلسطينية "وفق المرجعيات الدولية"، مضيفاً: "نؤكد ثبات موقفنا المبدئي والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأدان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين" و "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران"، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى "ممارسة دوره لضمان تنفيذ كافة قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة، ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة".
واعتبر أمير الكويت أن "ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، نتج عنه استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".
وبشأن علاقات دول الخليج العربي مع إيران، أشاد أمير الكويت بـ"البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها طهران نحو مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف "نتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجانبين، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسْن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
التكامل الاقتصادي
وفي الشأن الخليجي، دعا أمير الكويت إلى "تسريع التكامل الاقتصادي" بين دول المجلس، قائلاً: "نجتمع اليوم في ظل ظروف بالغة التعقيد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنميتنا لشعوبنا ورخائها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية".
وانطلقت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، الأحد، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.
بدوره أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بإطلاق السعودية "تحالف حل الدولتين"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضاف البديوي، خلال كلمته في افتتاح الدورة 45 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي: "نواصل تعزيز التضامن والتعاون في ظل التحديات المحيطة بنا"، بالإضافة إلى "مواصلة عقد الشراكات مع دول آسيا".
واعتبر فهد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني، أن "انعقاد هذه اللقاءات بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول المجلس، ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على مواجهة التحديات المشتركة".
وأكد "العزم على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون، وصولاً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة".

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