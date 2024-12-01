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الأوضاع الإقليمية والتعاون المشترك على رأس أجندة القمة الخليجية بالكويت - جريدة الوطن السعودية

12/1/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الكويت، اليوم الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة هذه الدول وبما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتسعى القمة الخليجية، وهي النسخة الثامنة التي تستضيفها الكويت، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة.
ويُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
وعزز المجلس خلال العام الجاري شراكاته الدولية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي، كما عُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من "الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى"، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
وأطلق مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، مشروعات مشتركة، لتعزيز الاقتصاد الخليجي، والتنمية المجتمعية، ومن أبرزها "مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية لربط الدول الأعضاء وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية".
وترأس وفد السعودية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويرأس وفد الإمارات الشيخ منصور بن زايد نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، كما يرأس وفد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويرأس وفد الكويت أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وترأس وفد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بينما ترأس وفد سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.
وفي وقت سابق الخميس، انعقد المجلس الوزاري في دورته الـ162 التحضيري للدورة الـ45 للقمة الخليجية، والذي جاء لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط.
وشارك في هذا الاجتماع وفود دول مجلس التعاون الخليجي، الإضافة إلى أمين عام المجلس.
التجارة بين دول المجلس
وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول المجلس لعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) في العام ذاته أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لدول المجلس 641 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي الإنفاق الحكومي 639 مليار دولار. وشكّل الإنفاق الجاري نحو 85% من إجمالي الإنفاق، لتحقق دول المجلس فائضاً بنحو 2 مليار دولار.
كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لتكتل دول المجلس، بدون الصادرات البينيــة، نحو 823.1 مليار دولار أميركي في 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع قيمة هذه الصادرات في 2022.

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