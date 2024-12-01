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انطلاق النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في أرض الصياهد تحت شعار عز لأهلها

12/1/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في أرض الصياهد تحت شعار "عز لأهلها"، حيث يواصل المهرجان تأصيل موروث الإبل وتعزيزه محورًا للهوية الثقافية السعودية. وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن المهرجان يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للموروث الوطني، مشيرًا إلى أن النسخة التاسعة ستكون الأضخم والأكثر تنوعًا في تاريخ المهرجان، مع توسع في الفعاليات وزيادة أعداد المشاركين، مما يعزز مكانته منصة عالمية تحتفي بالتراث الأصيل وتبرز أهميته على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضح ابن حثلين أن المهرجان يشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تجمع بين الأصالة والابتكار، حيث تعرض مزايين الإبل بمختلف ألوانها وفئاتها وسط أجواء تنافسية تجذب الملاك والزوار من شتى أنحاء العالم . وأبان أن المهرجان يتضمن أنشطة ثقافية مميزة، مثل: متحف العقيلات الذي يقدم لمحات من تاريخ الجزيرة العربية، ومعارض الحرف اليدوية التي تحتفي بإبداعات الصناعات التقليدية، كما يتيح المهرجان لزواره تجارب تفاعلية مدهشة مثل: ركوب الإبل وحلبها وإطعامها، ليعيشوا عن قرب أجواء التراث السعودي الأصيل. وأفاد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أن الشعر يمثل جزءًا أساسيًا من فعاليات المهرجان، حيث تحتضن فعالياته فن المحاورة الشعرية، وهو أحد أبرز ألوان الفنون الشعبية التي تجذب عشاق الكلمة والإبداع، في أجواء تفيض بالحماس وتفاعل الجمهور. كما أطلقت إدارة المهرجان مسابقات إبداعية تهدف إلى تسليط الضوء على موروث الإبل عبر التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام، مما يسهم في إبراز هذا التراث بشكل معاصر يجذب اهتمام الشباب والأجيال القادمة. يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يواصل تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية للموروث الثقافي، ليظل حدثًا عالميًا يعكس الأصالة والإبداع والتطور في آن واحد .

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