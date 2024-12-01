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جامعة الأميرة نورة تُنظِّم معرض مستشارك في دارك

12/1/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يُنظِّم معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأربعاء المقبل معرض "مستشارك في دارك"، بمركز المؤتمرات والندوات في الجامعة.
ويهدف المعرض إلى استعراض مستقبل قطاع الاستشارات، ودعم الاستشارات المتخصصة في القطاعات الحيوية في المملكة، إضافة إلى إتاحة منصة تفاعلية لتقديم الخدمات الاستشارية، حول أحدث الاتجاهات في مجال الاستشارات، بما يشمل دعم الابتكار، وترسيخ التواصل المهني، وتبادل المعرفة، إلى جانب تطوير قدرات قطاع الاستشارات المحلية.
ويتضمَّن المعرض الذي يستمر لمدة يومين، أركانًا مصاحبة تصل إلى 39 ركنًا، في مجالات استشارية متنوعة منها: ركن معهد التنمية والخدمات الاستشارية، وركن مستشارك في التربية والفنون والاتصال، وركن مستشارك في اللُّغات والترجمة والدبلومات الأكاديمية، إضافة إلى ركن مستشارك في القطاع الصحي، وركن مستشارك في أبحاث ودراسات المرأة.
ويشارك في المعرض نخبة من المستشارين، والخبراء المحليين، والدوليين، وعدة جهات من وكالات، وعمادات، وإدارات، ومراكز الجامعة، بالإضافة إلى شركات استشارية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مما يُسهم في دعم الاستشارات المتخصصة، والتجارب المتميزة، وصولًا إلى بناء شراكات مميزة تدعم التنمية الوطنية.
ويأتي معرض "مستشارك في دارك" ضمن جهود معهد التنمية والخدمات الاستشارية للإسهام في تحقيق الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن2025؛ التي تهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، وتحقيق التأثير المعرفي، من خلال تقديم خدمات استشارية، وأكاديمية عالية المستوى لكافة القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة.

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