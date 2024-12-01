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الذهب يتجاوز 2700 دولار وسط توترات الشرق الأوسط وانخفاض أسعار الفائدة

12/1/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستمر سعر الذهب في تحطيم الأرقام القياسية، فبعد أن ارتفع إلى ما يزيد قليلًا عن 2700 دولار في يوم الجمعه (18 أكتوبر) استمر في الصعود ليتداول الآن عند 2719 دولار للأونصة، يأتي الرقم القياسي الجديد للسعر بعد أسابيع فقط من وصول الذهب إلى رقم قياسي سابق بلغ حوالي 2600 دولار، وذلك بعد أن بدأ المعدن عام 2024 بسعر 2063 دولار فقط بزيادة دراماتيكية بنسبة 32% في أقل من عام، وعلى ما يبدو أنه لا توجد أي علامات على التباطؤ.
يتوقع العديد من الخبراء الآن أن يرتفع السعر إلى ما يزيد عن 3000 دولار ربما في أقرب وقت من هذا العام، على هذه الخلفية، قد يرغب المستثمرون في بدء الاستثمار الآن قبل أن يصبح السعر بعيد المنال.

تأتي قفزة أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، فالذهب الذي لا يقدم مدفوعات فائدة يميل إلى الارتفاع في القيمة عندما تنخفض أسعار الفائدة حيث يصبح مخزنًا أكثر جاذبية للقيمة.

الطلب على الذهب يظل قويًا على الرغم من اتجاهات السوق
أشار أحد المحللين إلى أن بعض القوة الأخيرة في أسعار الذهب قد تبدو غير بديهية، نظرًا لأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للمرة الثالثة خلال هذا العام يعزز عادة الدولار الأمريكي في سوق تداول الفورك مما قد يضعف الذهب، ومع ذلك، فإن جاذبية الملاذ الآمن للذهب، جنبًا إلى جنب مع تدفقات الاستثمار المستمرة، تحافظ على الطلب مرتفعًا.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار تلك ذات مغزى، مشيرًا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والمخاوف الجيوسياسية المتزايدة التي تعمل على زيادة ارتفاع الذهب.

يعتقد المحللون أن المعدن الثمين سيواصل اتجاهه الصعودي بسبب المخاطر الجيوسياسية المستمرة وزيادة شراء البنوك المركزية وانخفاض أسعار الفائدة العالمية، ولا توجد أيه علامات على انعكاس هذا الاتجاه حتى الآن.

زادت البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب هذا العام، حيث ارتفعت مشتريات البنوك المركزية العالمية بنسبة 6% لتصل إلى 183 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، يساعد نشاط الشراء المستدام هذا في دعم الضغوط الصعودية لأسعار الذهب.

الذهب يتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500
أظهرت بيانات TradingView أن الذهب تفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ عام 2005، حيث ارتفع المعدن النفيس بنسبة 455% مقابل 422% للمؤشر.

وقالت وكالة الأبحاث BMI وهي وحدة تابعة لشركة Fitch Solutions، إن المعادن النفيسة تفوقت الآن على جميع فئات الأصول الفرعية للسلع الأساسية، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج للمعادن الثمينة بنسبة 0.5% في الشهر حتى 17 أكتوبر.

التحوط المفضل
وقالت الوكالة إن الذهب هو أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، حيث تدعم مكاسبه تفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة لكبري البنوك المركزية العالمية وتزايد عمليات شراء البنوك المركزية وعمليات الشراء الآسيوية القوية، وقد دعمت وجهة نظرها شركة الخدمات المالية الأمريكية المتعددة الجنسيات جولدمان ساكس.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة: "أن الذهب هو الخيار المفضل لدى استراتيجيينا في الأمد القريب (السلعة التي يتوقعون ارتفاعها في الأمد القريب)، وهو أيضًا التحوط المفضل لديهم ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية"، وأضاف جولدمان ساكس أن الذهب يبرز باعتباره السلعة التي لدينا أعلى ثقة في ارتفاعها في الأمد القريب في هذه البيئة الدورية الأكثر ليونة، وأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر ستستمر أيضًا في إضافة الزخم الصعودي للذهب حتى نهاية العام.

من يسيطر على الكونجرس مهم؟
من المرجح أن يؤدي الذهب أداءً جيدًا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ومن المتوقع أيضًا أن تستمر البنوك المركزية في إضافة المزيد من حيازاتها، وهو ما من شأنه أن يقدم الدعم.

يعتقد الكثير من خبراء السوق أن الذهب سيواصل الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، ومن المرجح أن تتداول الأسعار في نطاق 2600 -2800 دولار للأوقية في الأشهر المقبلة.

إن التغييرات التي تلي الانتخابات الرئاسية الأمريكية تميل إلى التطبيع بسرعة إلى حد ما، ولا نري أن "دونالد ترامب" أو "كامالا هاريس" المرشحين للانتخابات التمهيدية الأمريكية سيكون لهما تأثير كبير على أسعار الذهب، ولكن ستكون لنتيجة الانتخابات عواقب أيديولوجية، لكنها لن تحدث فرقًا على الذهب أو الفضة أو اليورانيوم أو دورة السلع الأساسية الفائقة، ومع ذلك، فإن الحزب الذي يسيطر على الكونجرس (والذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ) سيكون له تأثير أقوى بكثير على سعر الذهب.

في ظل الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حقق الذهب في المتوسط مكسبًا بنسبة 20.9% مقارنة بنحو 3.9% فقط عندما كان الكونجرس تحت سيطرة الجمهوريين، وفي الحالات التي لا يسيطر فيها أي من الطرفين على الكونجرس بلغ متوسط الذهب 3.5%.

الطلب الاستثماري ينخفض
قال بنك ING Think إنه يعتقد أن الصورة الكلية جنبًا إلى جنب مع الطلب على الملاذ الآمن وسط تصعيد التوترات في الشرق الأوسط والحرب الجارية في أوكرانيا ستدفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة.

قال رئيس الأبحاث في الصين في مجلس الذهب العالمي "راي جيا": إنه خلال الربع الرابع (موسم ذروة الاستهلاك) من المرجح أن يتحسن الطلب على الذهب، ومع ذلك، حذر من أن الطلب الاستثماري على الذهب قد يتباطأ مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة.

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