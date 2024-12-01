الذهب يتجاوز 2700 دولار وسط توترات الشرق الأوسط وانخفاض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستمر سعر الذهب في تحطيم الأرقام القياسية، فبعد أن ارتفع إلى ما يزيد قليلًا
عن 2700 دولار في يوم الجمعه (18 أكتوبر) استمر في الصعود ليتداول الآن عند 2719
دولار للأونصة، يأتي الرقم القياسي الجديد للسعر بعد أسابيع فقط من وصول الذهب إلى
رقم قياسي سابق بلغ حوالي 2600 دولار، وذلك بعد أن بدأ المعدن عام 2024 بسعر 2063
دولار فقط بزيادة دراماتيكية بنسبة 32% في أقل من عام، وعلى ما يبدو أنه لا توجد
أي علامات على التباطؤ.
يتوقع العديد من
الخبراء الآن أن يرتفع السعر إلى ما يزيد عن 3000 دولار ربما في أقرب وقت من هذا
العام، على هذه الخلفية، قد يرغب المستثمرون في بدء الاستثمار الآن قبل أن يصبح
السعر بعيد المنال.
تأتي قفزة أسعار الذهب
مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي وسلسلة من تخفيضات
أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، فالذهب الذي لا يقدم مدفوعات فائدة
يميل إلى الارتفاع في القيمة عندما تنخفض أسعار الفائدة حيث يصبح مخزنًا أكثر
جاذبية للقيمة.
الطلب على الذهب يظل
قويًا على الرغم من اتجاهات السوق
أشار أحد المحللين إلى
أن بعض القوة الأخيرة في أسعار الذهب قد تبدو غير بديهية، نظرًا لأن خفض أسعار
الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للمرة الثالثة خلال هذا العام يعزز عادة
الدولار الأمريكي في سوق تداول الفورك مما قد يضعف الذهب، ومع ذلك، فإن جاذبية
الملاذ الآمن للذهب، جنبًا إلى جنب مع تدفقات الاستثمار المستمرة، تحافظ على الطلب
مرتفعًا.
وأضاف أن تدفقات
الاستثمار تلك ذات مغزى، مشيرًا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
والمخاوف الجيوسياسية المتزايدة التي تعمل على زيادة ارتفاع الذهب.
يعتقد المحللون أن
المعدن الثمين سيواصل اتجاهه الصعودي بسبب المخاطر الجيوسياسية المستمرة وزيادة
شراء البنوك المركزية وانخفاض أسعار الفائدة العالمية، ولا توجد أيه علامات على
انعكاس هذا الاتجاه حتى الآن.
زادت البنوك المركزية
من احتياطياتها من الذهب هذا العام، حيث ارتفعت مشتريات البنوك المركزية العالمية
بنسبة 6% لتصل إلى 183 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب
العالمي، يساعد نشاط الشراء المستدام هذا في دعم الضغوط الصعودية لأسعار الذهب.
الذهب يتفوق على مؤشر
ستاندرد آند بورز 500
أظهرت بيانات TradingView أن الذهب تفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز
500 منذ عام 2005، حيث ارتفع المعدن النفيس بنسبة 455% مقابل 422% للمؤشر.
وقالت وكالة الأبحاث BMI وهي وحدة تابعة لشركة Fitch Solutions،
إن المعادن النفيسة تفوقت الآن على جميع فئات الأصول الفرعية للسلع الأساسية، حيث
ارتفع مؤشر بلومبرج للمعادن الثمينة بنسبة 0.5% في الشهر حتى 17 أكتوبر.
التحوط المفضل
وقالت الوكالة إن
الذهب هو أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، حيث تدعم مكاسبه تفاؤل المستثمرين بخفض
أسعار الفائدة لكبري البنوك المركزية العالمية وتزايد عمليات شراء البنوك المركزية
وعمليات الشراء الآسيوية القوية، وقد دعمت وجهة نظرها شركة الخدمات المالية
الأمريكية المتعددة الجنسيات جولدمان ساكس.
وقال جولدمان ساكس في
مذكرة: "أن الذهب هو الخيار المفضل لدى استراتيجيينا في الأمد القريب (السلعة
التي يتوقعون ارتفاعها في الأمد القريب)، وهو أيضًا التحوط المفضل لديهم ضد
المخاطر الجيوسياسية والمالية"، وأضاف جولدمان ساكس أن الذهب يبرز باعتباره
السلعة التي لدينا أعلى ثقة في ارتفاعها في الأمد القريب في هذه البيئة الدورية
الأكثر ليونة، وأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر ستستمر أيضًا في إضافة
الزخم الصعودي للذهب حتى نهاية العام.
من يسيطر على الكونجرس مهم؟
من المرجح أن يؤدي
الذهب أداءً جيدًا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ومن المتوقع أيضًا أن تستمر
البنوك المركزية في إضافة المزيد من حيازاتها، وهو ما من شأنه أن يقدم الدعم.
يعتقد الكثير من خبراء
السوق أن الذهب سيواصل الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول
من عام 2025، ومن المرجح أن تتداول الأسعار في نطاق 2600 -2800 دولار للأوقية في
الأشهر المقبلة.
إن التغييرات التي تلي
الانتخابات الرئاسية الأمريكية تميل إلى التطبيع بسرعة إلى حد ما، ولا نري أن
"دونالد ترامب" أو "كامالا هاريس" المرشحين للانتخابات
التمهيدية الأمريكية سيكون لهما تأثير كبير على أسعار الذهب، ولكن ستكون لنتيجة
الانتخابات عواقب أيديولوجية، لكنها لن تحدث فرقًا على الذهب أو الفضة أو اليورانيوم
أو دورة السلع الأساسية الفائقة، ومع ذلك، فإن الحزب الذي يسيطر على الكونجرس
(والذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ) سيكون له تأثير أقوى بكثير على سعر
الذهب.
في ظل الكونجرس الذي
يسيطر عليه الديمقراطيون حقق الذهب في المتوسط مكسبًا بنسبة 20.9% مقارنة بنحو
3.9% فقط عندما كان الكونجرس تحت سيطرة الجمهوريين، وفي الحالات التي لا يسيطر
فيها أي من الطرفين على الكونجرس بلغ متوسط الذهب 3.5%.
الطلب الاستثماري
ينخفض
قال بنك ING Think إنه يعتقد أن الصورة الكلية جنبًا إلى جنب
مع الطلب على الملاذ الآمن وسط تصعيد التوترات في الشرق الأوسط والحرب الجارية في
أوكرانيا ستدفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة.
قال رئيس الأبحاث في
الصين في مجلس الذهب العالمي "راي جيا": إنه خلال الربع الرابع (موسم
ذروة الاستهلاك) من المرجح أن يتحسن الطلب على الذهب، ومع ذلك، حذر من أن الطلب
الاستثماري على الذهب قد يتباطأ مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة.
MENAFN01122024000072011014ID1108943990