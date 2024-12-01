بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى النقطة 2422.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1889 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسعار أسهم 23، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.