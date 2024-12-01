المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر البنك المركزي الأردني،الأحد، المواطنين من التعامل مع شركات تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من المركزي، وذلك حرصاً على سلامتهم المالية وتجنباً للتعرض للاحتيال وأعمال النصب وخطر خسارة الأموال.
ويأتي تحذير المركزي نظراً لتكرار قيام بعض الشركات بترويج إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من قبل البنك المركزي وتحتفظ بودائع لديه.
وأكد البنك المركزي بأن مثل تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يحتفظ لديه بأي ودائع لهذه الشركات، علماً بأنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة.
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