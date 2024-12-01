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المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي

12/1/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حذر البنك المركزي الأردني،الأحد، المواطنين من التعامل مع شركات تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من المركزي، وذلك حرصاً على سلامتهم المالية وتجنباً للتعرض للاحتيال وأعمال النصب وخطر خسارة الأموال.


ويأتي تحذير المركزي نظراً لتكرار قيام بعض الشركات بترويج إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من قبل البنك المركزي وتحتفظ بودائع لديه.


وأكد البنك المركزي بأن مثل تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يحتفظ لديه بأي ودائع لهذه الشركات، علماً بأنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة.

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