98 مليون صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر تشرين الثاني الماضي، 98.1 مليون دولار، مقارنة بـ87.6 مليون للشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 12 %.



وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1359 شهادة، مقارنة بـ1079 شهادات للفترة نفسها من العام الماضي.



وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المراكز الأولى في القطاعات التصديرية بما قيمته 86.9 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ3.6 مليون دولار، والمواد التموينية والغذائية والزراعية 3.4 مليون، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.



واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، إذ تتجاوز نسبتها أكثر من 95 %، ثم“سايبر ستي” بنسبة لا تتجاوز 4 % من إجمالي الصادرات.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن النمو الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال تشرين الثاني الماضي هو صافي حصيلة نمو ملحوظ في صادرات 4 قطاعات صناعية تشكل ما يقارب 94 % من الصادرات الصناعية في المحافظة.



وأضاف أن صادرات الغرفة وفقا للاتفاقية العربية نمت بما نسبته 29 % لشهر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليون دولار مقارنة مع 6.6 مليون دولار خلال تشرين الثاني من العام الماضي، مبينا أن صادرات الغرفة وفقا للاتفاقيات التجارية بلغت 79.8 % من إجمالي الصادرات.