98 مليون صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر تشرين الثاني الماضي، 98.1 مليون دولار، مقارنة بـ87.6 مليون للشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 12 %.
وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1359 شهادة، مقارنة بـ1079 شهادات للفترة نفسها من العام الماضي.
وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المراكز الأولى في القطاعات التصديرية بما قيمته 86.9 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ3.6 مليون دولار، والمواد التموينية والغذائية والزراعية 3.4 مليون، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، إذ تتجاوز نسبتها أكثر من 95 %، ثم“سايبر ستي” بنسبة لا تتجاوز 4 % من إجمالي الصادرات.
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن النمو الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال تشرين الثاني الماضي هو صافي حصيلة نمو ملحوظ في صادرات 4 قطاعات صناعية تشكل ما يقارب 94 % من الصادرات الصناعية في المحافظة.
وأضاف أن صادرات الغرفة وفقا للاتفاقية العربية نمت بما نسبته 29 % لشهر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليون دولار مقارنة مع 6.6 مليون دولار خلال تشرين الثاني من العام الماضي، مبينا أن صادرات الغرفة وفقا للاتفاقيات التجارية بلغت 79.8 % من إجمالي الصادرات.
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