أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مراكز الخدمات الحكومية في الجنوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي عددا من مراكز الخدمات الحكومية في محافظات الجنوب لمتابعة سير العمل والاطلاع على آخر التطورات في هذه المراكز.
حيث شملت الجولة زيارة مركز خدمات الطفيلة الذي تم افتتاحه رسميًا في منتصف شهر تشرين الاول من العام الحالي حيث تفقدت مستوى تقديم الخدمات للمواطنين واستطلعت ارائهم حول رضاهم عن الخدمات المقدمة.
كما شملت الجولة زيارة مركز خدمات معان الذي لا يزال في مرحلة الافتتاح التجريبي، للاطلاع على آلية سير العمل فيه. بالإضافة إلى ذلك قامت الزعبي بزيارة موقع إنشاء مركز الخدمات الحكومية في محافظة الكرك، الذي يتم العمل على إنجازه حاليًا.
وأوضحت الزعبي أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة الوزارة الدورية لسير العمل في مراكز الخدمات الحكومية، بهدف ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة.
وأكدت الزعبي أن مراكز الخدمات الحكومية تُجسد التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء على المواطنين كما أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
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