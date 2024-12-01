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أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مراكز الخدمات الحكومية في الجنوب

12/1/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي عددا من مراكز الخدمات الحكومية في محافظات الجنوب لمتابعة سير العمل والاطلاع على آخر التطورات في هذه المراكز.

حيث شملت الجولة زيارة مركز خدمات الطفيلة الذي تم افتتاحه رسميًا في منتصف شهر تشرين الاول من العام الحالي حيث تفقدت مستوى تقديم الخدمات للمواطنين واستطلعت ارائهم حول رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما شملت الجولة زيارة مركز خدمات معان الذي لا يزال في مرحلة الافتتاح التجريبي، للاطلاع على آلية سير العمل فيه. بالإضافة إلى ذلك قامت الزعبي بزيارة موقع إنشاء مركز الخدمات الحكومية في محافظة الكرك، الذي يتم العمل على إنجازه حاليًا.

وأوضحت الزعبي أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة الوزارة الدورية لسير العمل في مراكز الخدمات الحكومية، بهدف ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة.

وأكدت الزعبي أن مراكز الخدمات الحكومية تُجسد التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء على المواطنين كما أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

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