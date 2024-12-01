اكتمال قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكتمل عقد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الصيف المقبل، بنظامها الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 32 فريقاً، بدلاً من النظام القديم الذي كان يشارك فيه 7 أندية فقط.
وكان فريق بوتافوغو البرازيلي آخر المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه مساء أمس السبت بكأس ليبرتادوريس، على حساب مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "المونيمينتال" في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.
موعد قرعة كأس العالم للأندية
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُجرى يوم الخميس المقبل 5 كانون الأول (ديسمبر) في مدينة ميامي الأمريكية.
نظام مونديال الأندية 2025
وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 أندية، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16. وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة ميامي، على أن يُقام النهائي في نيويورك. وتُقام البطولة خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو) حتى 13 تموز (يوليو) من عام 2025.
وجاءت الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 كما يلي:
تشيلسي (إنكلترا)
ريال مدريد (إسبانيا)
مانشستر سيتي (إنكلترا)
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
باريس سان جيرمان (فرنسا)
إنتر ميلان (إيطاليا)
بورتو (البرتغال)
بنفيكا (البرتغال)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
جوفنتوس (إيطاليا)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
ريد بول سالزبورغ (النمسا)
الهلال (السعودية)
أوراوا (اليابان)
العين (الإمارات)
أولسان (كوريا الجنوبية)
الأهلي (مصر)
الوداد (المغرب)
الترجي (تونس)
ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)
ليون (المكسيك)
مونتيري (المكسيك)
باتشوكا (المكسيك)
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية)
بالميراس (البرازيل)
فلومينينسي (البرازيل)
فلامنغو (البرازيل)
بوتافوغو (البرازيل)
ريفر بليت (الأرجنتين)
بوكا جونيورز (الأرجنتين)
أوكلاند (نيوزيلندا)
إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأميركية)
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