Sunday, 01 December 2024 09:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتمال قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025

12/1/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اكتمل عقد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الصيف المقبل، بنظامها الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 32 فريقاً، بدلاً من النظام القديم الذي كان يشارك فيه 7 أندية فقط.


وكان فريق بوتافوغو البرازيلي آخر المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه مساء أمس السبت بكأس ليبرتادوريس، على حساب مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "المونيمينتال" في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.

موعد قرعة كأس العالم للأندية
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُجرى يوم الخميس المقبل 5 كانون الأول (ديسمبر) في مدينة ميامي الأمريكية.

نظام مونديال الأندية 2025
وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 أندية، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16. وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة ميامي، على أن يُقام النهائي في نيويورك. وتُقام البطولة خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو) حتى 13 تموز (يوليو) من عام 2025.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 كما يلي:
تشيلسي (إنكلترا)
ريال مدريد (إسبانيا)
مانشستر سيتي (إنكلترا)
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
باريس سان جيرمان (فرنسا)
إنتر ميلان (إيطاليا)
بورتو (البرتغال)
بنفيكا (البرتغال)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
جوفنتوس (إيطاليا)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
ريد بول سالزبورغ (النمسا)
الهلال (السعودية)
أوراوا (اليابان)
العين (الإمارات)
أولسان (كوريا الجنوبية)
الأهلي (مصر)
الوداد (المغرب)
الترجي (تونس)
ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)
ليون (المكسيك)
مونتيري (المكسيك)
باتشوكا (المكسيك)
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية)
بالميراس (البرازيل)
فلومينينسي (البرازيل)
فلامنغو (البرازيل)
بوتافوغو (البرازيل)
ريفر بليت (الأرجنتين)
بوكا جونيورز (الأرجنتين)
أوكلاند (نيوزيلندا)
إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأميركية)

MENAFN01122024000072011014ID1108943984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث