اكتمال قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025

اكتمل عقد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الصيف المقبل، بنظامها الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي "فيفا"، بمشاركة 32 فريقاً، بدلاً من النظام القديم الذي كان يشارك فيه 7 أندية فقط.



وكان فريق بوتافوغو البرازيلي آخر المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه مساء أمس السبت بكأس ليبرتادوريس، على حساب مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "المونيمينتال" في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.



موعد قرعة كأس العالم للأندية

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُجرى يوم الخميس المقبل 5 كانون الأول (ديسمبر) في مدينة ميامي الأمريكية.



نظام مونديال الأندية 2025

وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 أندية، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16. وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة ميامي، على أن يُقام النهائي في نيويورك. وتُقام البطولة خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو) حتى 13 تموز (يوليو) من عام 2025.



وجاءت الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 كما يلي:

تشيلسي (إنكلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنكلترا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

جوفنتوس (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

الهلال (السعودية)

أوراوا (اليابان)

العين (الإمارات)

أولسان (كوريا الجنوبية)

الأهلي (مصر)

الوداد (المغرب)

الترجي (تونس)

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

ليون (المكسيك)

مونتيري (المكسيك)

باتشوكا (المكسيك)

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية)

بالميراس (البرازيل)

فلومينينسي (البرازيل)

فلامنغو (البرازيل)

بوتافوغو (البرازيل)

ريفر بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)

أوكلاند (نيوزيلندا)

إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأميركية)