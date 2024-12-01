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فوزان مهمان للعربي والبقعة بكرة الأولى

12/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان –الغد- خطا فريق العربي خطوة مهمة في رحلة العودة للدوري المحترفين لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق جرش بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب جرش. بافتتاح منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري أندية الدرجة الأولى.
العربي الذي تصدر الدوري مؤقتا رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد جرش عند 19نقطة بالمركز الرابع.

وواصل فريق البقعة مسلسل انتصاراته، وتجاوز نظيره فربق ام القطين بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وتقدم البقعة للمركز الثاني برصيد 23نقطة، فيما ظل ام القطين بالمركز الثالث عشر برصيد 10نقاط.
وتتواصل المنافسات يوم غد الاثنين بمواجهتين، يلتقي في الأولى الجليل صاحب المركز الأخير (4 نقاط) وجاره كفرسوم صاحب المركز الرابع عشر (8 نقاط) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب جرش، وفي ذات التوقيت يستضيف صما الثاني عشر ( 11 نقطة) نظيره عمان اف سي السابع (14 نقطة) على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وتستمر منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الحسين (ب) السادس (16 نقطة) مع اليرموك العاشر (13 نقطة) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب الهاشمية الخامس (17 نقطة) مع اتحاد الرمثا الحادي عشر (12 نقطة) عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم الأربعاء المقبل من خلال آخر مواجهتين، حيث يلتقي الوحدات (ب) التاسع (14 نقطة) مع السرحان المتصدر ( 22 نقطة) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب جرش، فيما يلعب سحاب الخامس عشر (5 نقاط) مع الكرمل الثامن (14 نقطة) عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

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