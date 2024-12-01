فوزان مهمان للعربي والبقعة بكرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان –الغد- خطا فريق العربي خطوة مهمة في رحلة العودة للدوري المحترفين لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق جرش بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب جرش. بافتتاح منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري أندية الدرجة الأولى.
العربي الذي تصدر الدوري
مؤقتا رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد جرش عند 19نقطة بالمركز الرابع.
وواصل فريق البقعة مسلسل انتصاراته، وتجاوز نظيره فربق ام القطين بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وتقدم البقعة للمركز الثاني برصيد 23نقطة، فيما ظل ام القطين بالمركز الثالث عشر برصيد 10نقاط.
وتتواصل المنافسات يوم غد الاثنين بمواجهتين، يلتقي في الأولى الجليل صاحب المركز الأخير (4 نقاط) وجاره كفرسوم صاحب المركز الرابع عشر (8 نقاط) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب جرش، وفي ذات التوقيت يستضيف صما الثاني عشر ( 11 نقطة) نظيره عمان اف سي السابع (14 نقطة) على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وتستمر منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الحسين (ب) السادس (16 نقطة) مع اليرموك العاشر (13 نقطة) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب الهاشمية الخامس (17 نقطة) مع اتحاد الرمثا الحادي عشر (12 نقطة) عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم الأربعاء المقبل من خلال آخر مواجهتين، حيث يلتقي الوحدات (ب) التاسع (14 نقطة) مع السرحان المتصدر ( 22 نقطة) عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب جرش، فيما يلعب سحاب الخامس عشر (5 نقاط) مع الكرمل الثامن (14 نقطة) عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
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