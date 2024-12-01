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العربي القطري يحدد مدة غياب يزن النعيمات

12/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أعلن النادي العربي القطري غياب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، عقب خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة في منطقة الكتف .

َويذكر أن النعيمات تعرض لاصابة في منطقة الرأس خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق الاتفاق السعودي، بعد أن سدد أحد زملائه الكره باتجاه المرمى المنافس، لتصدم به ويسقط أرضا حيث شعر اللاعب بألم حاد في منطقة الكتف.

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