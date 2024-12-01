العربي القطري يحدد مدة غياب يزن النعيمات
التاريخ
12/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- أعلن النادي العربي القطري غياب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، عقب خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة في منطقة الكتف
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َويذكر أن النعيمات تعرض لاصابة في منطقة الرأس خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق الاتفاق السعودي، بعد أن سدد أحد زملائه الكره باتجاه المرمى المنافس، لتصدم به ويسقط أرضا حيث شعر اللاعب بألم حاد في منطقة الكتف.
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