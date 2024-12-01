ثنائية بيلنغهام ومبابي تقود ريال مدريد للفوز على خيتافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صالح ريال مدريد جماهيره بعد السقوط الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، من خلال الفوز على ضيفه خيتافي 2-0 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر برشلونة الذي خسر أمام لاس بالماس 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها، علما أن ريال مدريد لديه مباراة
مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بيلنغهام في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضاف زميله كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38.
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