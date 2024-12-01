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ثنائية بيلنغهام ومبابي تقود ريال مدريد للفوز على خيتافي

12/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صالح ريال مدريد جماهيره بعد السقوط الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، من خلال الفوز على ضيفه خيتافي 2-0 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر برشلونة الذي خسر أمام لاس بالماس 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها، علما أن ريال مدريد لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بيلنغهام في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضاف زميله كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

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