الدوري الانجليزي.. ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، يوم الأحد، ليتقدم بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أقرب منافسيه ويعمق جراح منافسه إلى سبع مباريات من دون فوز.
وهذه أول خسارة لمانشستر سيتي في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2008، ليتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا المتعثر إلى المركز الخامس، بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.
وبعد الفوز في منتصف الأسبوع على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، دخل ليفربول المباراة بقوة وكان بإمكانه حسم المباراة بحلول نهاية الشوط الأول بمجموعة من الفرص بما في ذلك ضربتي رأس قويتين من فيرجيل فان ديك، إحداهما ارتطمت بالقائم.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد إلى صلاح على الجهة اليمنى، ليرسل النجم المصري تمريرة رائعة وصلت إلى كودي غاكبو الذي وضعها في الشباك.
وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78، بعد أن أسقط أورتيجا زميله لويس دياز داخل منطقة الجزاء.
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