Sunday, 01 December 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الانجليزي.. ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية

12/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، يوم الأحد، ليتقدم بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أقرب منافسيه ويعمق جراح منافسه إلى سبع مباريات من دون فوز.
وهذه أول خسارة لمانشستر سيتي في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2008، ليتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا المتعثر إلى المركز الخامس، بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وبعد الفوز في منتصف الأسبوع على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، دخل ليفربول المباراة بقوة وكان بإمكانه حسم المباراة بحلول نهاية الشوط الأول بمجموعة من الفرص بما في ذلك ضربتي رأس قويتين من فيرجيل فان ديك، إحداهما ارتطمت بالقائم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد إلى صلاح على الجهة اليمنى، ليرسل النجم المصري تمريرة رائعة وصلت إلى كودي غاكبو الذي وضعها في الشباك.
وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78، بعد أن أسقط أورتيجا زميله لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

MENAFN01122024000072011014ID1108943977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث