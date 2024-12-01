الدوري الانجليزي.. ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية

فاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، يوم الأحد، ليتقدم بفارق تسع نقاط في صدارة الإنجليزي الممتاز عن أقرب منافسيه ويعمق جراح منافسه إلى سبع من دون فوز.

وهذه أول خسارة لمانشستر سيتي في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2008، ليتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا المتعثر إلى المركز الخامس، بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.



وبعد الفوز في منتصف الأسبوع على أبطال أوروبا، ليفربول المباراة بقوة وكان بإمكانه حسم المباراة بحلول نهاية الشوط الأول بمجموعة من الفرص بما في ذلك ضربتي رأس قويتين من فيرجيل فان ديك، إحداهما ارتطمت بالقائم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد إلى صلاح على الجهة اليمنى، ليرسل النجم المصري تمريرة رائعة وصلت إلى كودي غاكبو الذي وضعها في الشباك.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78، بعد أن أسقط أورتيجا زميله لويس دياز داخل منطقة الجزاء.