جوانب خفية من حياة محمد صلاح.. كم يتقاضى؟

MENAFN - Amman Net) سلط تقرير بريطاني الضوء على النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول الإنجليزي، الذي أبرز مواهبه الكروية في الفترة الأخيرة.

وتناول التقرير مجموعة من الجوانب الشخصية لصلاح، من ثروته المالية إلى زوجته ومنزله في إنجلترا. وأكد على أهمية معرفة كل شيء عن صلاح، خاصة في ظل التكهنات حول مستقبله في الفريق بعد عدم تجديد عقده مع الريدز في الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ثروة النجم المصري تُقدر بحوالي 71.19 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن صلاح يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ حوالي 350 ألف جنيه إسترليني من نادي ليفربول، ما يعادل 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

يجني دخلاً إضافياً

وذكرت دراسة نُشرت في كلية هارفارد للأعمال أن مستشار محمد صلاح وصديقه، رامي عباس، زعم أن اللاعب يكسب حوالي مليون جنيه إسترليني إضافياً أسبوعياً من حقوقه في الأنشطة التجارية التي يشارك فيها.

وبأخذ كل ذلك في الاعتبار، فمن المرجح أن يتراوح دخل صلاح السنوي بين 46.8 مليون جنيه إسترليني و53.7 مليون جنيه إسترليني.







سر زوجته

لم تقتصر صحيفة "ميرور" على تسليط الضوء على ثروة محمد صلاح فقط، بل تناولت أيضًا حياته الشخصية، مشيدةً بزوجته ماغي التي وصفتها بأنها "حب الطفولة".

وأكدت أن ماغي تقف بجانبه في كل خطوة من خطوات مسيرته الكروية، إذ وُلد الثنائي في نفس القرية المصرية والتحقا سويًا بمدرسة محمد إياد الطنطاوي.

تزوج الثنائي في عام 2013، قبل انتقال صلاح من بازل السويسري إلى تشيلسي. ولديهما ابنتان، مكة وكيان. وذكرت الصحيفة أن ماغي درست في جامعة الإسكندرية وتخرجت بدرجات علمية في التكنولوجيا الحيوية.

وتناولت الصحيفة البريطانية الجانب الصحي لدى النجم المصري، مركزةً على لياقته البدنية الاستثنائية.

وأشارت إلى أن صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، لا يزال يتمتع بلياقة بدنية وسرعة تفوق تلك لدى كثيرين أصغر منه بسنوات.

ولكي يصل إلى هذا المستوى من الأداء الرياضي، فقد اضطر صلاح إلى إجراء العديد من التضحيات في منزله. ففي مقابلة مع "فرانس فوتبول"، كشف صلاح عن تخصيص غرفتين في منزله لمعدات اللياقة البدنية وكمال الأجسام، ما يعكس مدى التزامه بمسيرته الكروية والمحافظة على جسده المنحوت.







روتين بدني صارم

وقال صلاح: "في المنزل، يمكنني أيضًا ممارسة العلاج بالتبريد، وهناك غرفة الضغط العالي. أنا دائمًا أبحث عن تحسين حالتي البدنية. أحب أن أقول إن منزلي يبدو وكأنه مستشفى، لكن زوجتي لا تحب ذلك. تقول إنني أقضي وقتًا أطول مع معداتي من الوقت الذي أقضيه معها".