المجلس الوطني يدين قرار بن غفير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة التصرفات العنصرية والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن قرار بن غفير الأخير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد داخل أراضي الـ48، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة.

واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات تعدٍ صارخ على المقدسات والشعائر الدينية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة سافرة لتكريس العنصرية.

وحذّر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات العنصرية التي قد تؤدي إلى صراعات دينية مريرة وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وشدد المجلس على أن هذه الممارسات تمثل استقواء على أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى تهميشهم واعتبارهم أقلية بعد تهجير الغالبية العظمى منهم قسرا من منازلهم وأراضيهم.

وأكد، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة العنصريين وفرض عقوبات رادعة عليهم، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.