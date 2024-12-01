وقفات دعم وإسناد للمعتقلين في محافظات الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN - شهدت محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، فعاليات ووقفات دعم واسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال، دعت إليها مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الوطنيّة، وكافة الأطر الشّعبية في مختلف محافظات الضّفة.

وتأتي الفعاليات نصرة لغزة وللمعتقلين، الذين يواجهون إجراءات وممارسات قمعية بحقهم، خاصة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تُقام فعاليات عديدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

وتحل المناسبة هذا العام والاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة للشهر الـ14 على التوالي، حيث استشهد وأصيب نحو 149 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

رام الله

طالب مشاركون في مسيرة نظمت وسط مدينة رام الله المجتمع الدولي والعالم أجمع بضرورة التحرك العاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والمذبحة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب.

وجابت المسيرة شوارع رام الله دعما واسنادا لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، مؤكدين حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على القطاع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إن صمود شعبنا على أرضه ورفضه للتهجير أصبح يدرس في مدارس التاريخ، فهو لم يرفع راية الاستسلام، ورفض الركوع للاحتلال والإدارة الأميركية رغم كل الجرائم التي يتعرض لها.

وأشار إلى أن يوم التضامن مع شعبنا يعني وقف العدوان والمذبحة التي تمارس ضد شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإزالته عن أرضنا، حتى يتمكن شعبنا من نيل حريته واستقلاله، إضافة للتحرك من أجل محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم ضد شعبنا في المحاكم الدولية.

من جانبها، شددت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على ضرورة وقف الإبادة والتطهير العرقي، خاصة حرب التجويع ضد أهلنا في شمال القطاع، والضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب.

من جهته، أكد أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن شعبنا خرج في كل أماكن تواجده نصرة للدم النازف في غزة التي تواجه حربا شرسة راح ضحايا عشرات الآلاف من الشهداء، والجرحى، ونصرة للمعتقلين، حيث ارتقى من قطاع غزة فجرا المعتقلان محمد ادريس، ومعاذ خالد محمد ريان.

وشدد شومان على ضرورة المضي قدما من أجل الوصول الى وحدتي الشعب والجغرافيا حفاظا على دماء الشهداء، ولإكمال مسيرة التحرير والاستقلال.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في كلمة مؤسسات الأسرى، والقوى والوطنية والاسلامية، إننا أحوج ما نكون فيه الى تحرك العالم أجمع، من أجل وقف حرب الإبادة التي تشن على شعبنا، وأن يُترجم خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الذي دعا فيه الى إنهاء الاحتلال خلال مهلة زمنية لمدة عام، وأن تقوم الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بفرض عقوبات سياسية واقتصادية، وأكاديمية على المحتل الذي يتنكر لكل القوانين والأعراف الدولية.

قلقيلية

طالب المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مبنى جامعة القدس المفتوحة، بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال تفوق الوصف، فالاحتلال يحاول على مدار الساعة إهانتهم، والنيل من صمودهم وثباتهم، ولكنه لن ينجح في ذلك.

بدوره، قال مدير نادي الأسير لافي نصورة، إن إدارة سجون الاحتلال تمارس بحق المعتقلين أبشع الجرائم، في مخالفة واضحة لكل الأعراف الدولية والاتفاقات والقوانين.

طوباس

رفع المشاركون في الوقفة الجماهيرية التي نظمت في مدينة طوباس، العلم الفلسطيني، ويافطات تندد باستمرار جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين في سجون الاحتلال.

شارك عشرات المواطنين، اليوم الأحد، في وقفة جماهيرية في مدينة طوباس؛ نصرة لأهلنا في

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد "نحن أصحاب حق، وشعبنا لن يركع، رغم الظلم الذي يتعرض له، فطريقنا واضح نحو القدس والتحرير والاستقلال".

وأضاف: شعبنا يلتف حول قضية المعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بأن يقفوا عند مسؤولياتهم تجاه المعتقلين، من أجل الافراج عنهم.

بدوره، قال محمود صوافطة في كلمة الفصائل الوطنية ومؤسسات الأسرى، إن الاحتلال يحاول من خلال حرب الإبادة التي يشنها ضد أبناء شعبنا في غزة، طمس هويتنا وتاريخنا، ولكننا سنظل صامدين.

وتابع: "من حق معتقلينا الذين ضحوا بأعمارهم أن يكونوا بين ذويهم، مشيرا إلى ضرورة المزيد من الوحدة الوطنية، ورص الصفوف.

جنين

أكد المشاركون في الوقفة التي نظمت على دوار يحيى عياش وسط مدينة جنين، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حقوق شعبنا، ومعتقليه، مطالبين بمحاكمة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا.

وردد المشاركون الهتافات الداعمة لحقوق شعبنا، والمتضامنة مع أهلنا في قطاع غزة.

وقال مدير هيئة الأسرى في جنين سياف أبو سيف "إن هذه الفعالية تأتي للتأكيد على موقف شعبنا الداعم لحقوق معتقلينا، ومساندتهم فيما يتعرضون له من أساليب القمع والتنكيل في سجون الاحتلال".

وأضاف "كل ما تقوم به حكومة الاحتلال لا يمكن أن يثنينا عن صمودنا، وحقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا في كل الوطن".

"نقف اليوم في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لنقول أننا شعب واحد، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي ومجازر لا يمكن تغافله ولا السكوت عنه، نحن شعب واحد، وكل ما تقوم به حكومة الاحتلال لا يمكن أن يثنينا عن صمودنا وحقنا في الدفاع عن ابناء شعبنا في كل الوطن".

بيت لحم

رفع المشاركون في الوقفة التي نظمت عند دوار الأسرى وسط مدينة بيت لحم، شعارات تطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الجرائم بحق المدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين، وتكثيف الجهود المحلية والدولية لدعم صمودهم، وإبراز معاناتهم أمام العالم.

وأكدوا أن شعبنا في قطاع غزة، بصموده وإرادته، يعكس صورة النضال الفلسطيني الشامل.

وقال محافظ بيت لحم محمد طه، "إن شعبنا الفلسطيني يقف بثبات إلى جانب الشعوب الحرة في العالم التي تعبر عن تضامنها مع قضيتنا العادلة"، مشيرا إلى أن هذا التضامن لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لمواجهة الجرائم المتواصلة بحق شعبنا.

وقال: إن شعبنا الفلسطيني دفع ثمنا باهظا على مدار عقود في سبيل نيل حريته واستقلاله، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة قدمت آلاف الشهداء في مسيرتها الطويلة نحو التحرر.

وأكد محافظ بيت لحم أن صمود شعبنا ومقاومته للاحتلال ومخططاته الاستعمارية دليل واضح على تصميمه على التمسك بثوابته الوطنية، وحقه في تقرير المصير.

من جهته، شدد المتحدث باسم القوى الوطنية مازن العزة، على أن الوقفة تأتي في سياق التصدي لمخططات الاحتلال الذي يستهدف شعبنا، من خلال سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأكد أن هذه الوقفة تعكس وحدة شعبنا داخل الوطن وخارجه، وإصراره على نيل حقوقه المشروعة، ومشدداً على أن مواصلة النضال الشعبي هو السبيل لتحقيق العدالة والحرية.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير في بيت لحم خضر الأعرج، إن الحركة الأسيرة تعيش ظروفا مأساوية داخل سجون الاحتلال، إذ يعاني المعتقلون من سياسات التجويع، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد.

وأضاف: "الأسرى يعانون من العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية. ورغم هذه المعاناة، يواصلون نضالهم وصمودهم، متمسكين بحلم الحرية".