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الأونروا: توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

12/1/2024 8:09:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، بإيقاف إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الرئيسي لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة.

وجاء هذا القرار بعد حادثة استيلاء على شاحنات أغذية كانت تحاول الدخول عبر المعبر أمس السبت.

وأعرب لازاريني عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، مشيرًا إلى أن العملية الإنسانية أصبحت شبه مستحيلة نتيجة الحصار والعقبات "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى غياب الأمان اللازم لعمال الإغاثة.

وأوضح أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق "إسرائيل"، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف المفوض العام أن القرار بإيقاف المساعدات يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإغاثة الدولية.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان سلامة المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة، لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان غزة المتضررين من الأزمة المتصاعدة.

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