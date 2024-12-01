وكالة بيت مال القدس تُشارك في أسبوع المغرب في تشيلي

MENAFN - Palestine News ) سانتياغو / PNN - تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف في فعاليات أسبوع المملكة المغربية في تشيلي، الذي افتتح بالمركز الثقافي "لا مونيدا" بالعاصمة سانتياغو، ويستمر لغاية 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بمبادرة من سفارة المملكة لدى تشيلي.

وقالت الوكالة في بيان، إن مشاركتها في هذا الأسبوع تشكّل فرصة للتعريف بالدعم الكبير والمؤثر الذي تخصصه المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويضم جناح الوكالة في المعرض، صورا ولوحات تقدم نماذج من البرامج والمشاريع الاجتماعية، إلى جانب قسم للوثائق والإصدارات، وآخر للمنتجات التي تدعمها الوكالة لفائدة جمعيات وهيئات فلسطينية بالقدس في إطار مشاريع التنمية البشرية، وبرامج تمكين المرأة المقدسية، والمبادرات الأهلية لشباب القدس، فضلا عن الحلي والألبسة والمنسوجات، التي تعكس الهُوية والتراث الفلسطيني.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي إن المغاربة الذين تحتضن عاصمة مملكتهم المقر الرئيس للوكالة "يعدون أنفسهم جزءا من فلسطين، يملكون حضورا تاريخا مشرفا في مدينة القدس، بواسطة حي المغاربة المحاذي للباب الذي لا يزال يحمل اسم المغاربة إلى اليوم".

وأضاف "أن المغرب يواصل تحصين حضوره التاريخي في القدس بحيازته لعقار تاريخي في قلب البلدة القديمة على طريق الآلام، ويجري تحويله لمركز ثقافي مغربي لترسيخ قيم المملكة المغربية التي تقوم على مبادئ السلام والعيش الواحد".

وأكد أن المغرب مستمر في دعم القضية الفلسطينية عن طريق المهام التي تضطلع بها لجنة القدس، على المستويين السياسي والقانوني، عبر جهود الدبلوماسية المغربية، وعلى المستوى الإنساني بواسطة المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية والبشرية.

ويضم وفد الوكالة، الذي يرأسه الشرقاوي، أطرا من مكاتبها في الرباط وفي القدس، إلى جانب وفد فلسطيني يضم أستاذ التعليم العالي، عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس أمجد شهاب، والأب جوني أبو خليل من كهنة البطريركية اللاتينية في القدس، والقس عماد حداد، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في العاصمة الأردنية عمّان، وأستاذة الأدب الإسباني بجامعة القدس رانية المهتدي.