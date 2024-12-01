الاحتلال يفرج عن الزميلة الصحفية رشا حرز الله بعد اعتقال دام 6 أشهر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم" قد أصدرت حكما على الزميلة حرز الله (39 عاما) في السابع عشر من الشهر الماضي، بالسجن لـستة أشهر تنتهي اليوم، إضافة لغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل،

على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.

وأشار نادي الأسير إلى أن

عدد المعتقلات في سجن (الدامون)، بعد الإفراج عن الصحفية حرز الله بلغ (89) معتقلة، من بينهن أربع معتقلات

من غزة، فيما يبلغ عدد المعتقلات الصحفيات خمس وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، أشواق عوض، والطالبتان في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، ودعاء القاضي)،

علما أن

هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلات من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهن

في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري

عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة.

ومن الجدير ذكره فإن المعقلات يواجهن

ظروفا صعبة جدا تصاعدت وتيرتها مؤخرا، جراء

سياسة العزل الجماعية التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحقهن

منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة، عدا عن سياسات السلب والحرمان المستمرة بحقهن واحتجازهن في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.