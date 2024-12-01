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هرتسوغ: توجد مفاوضات من وراء الكواليس حول تبادل أسرى

12/1/2024 8:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال لقاء مع عائلات رهائن محتجزين في غزة اليوم، الأحد، أنه "توجد مفاوضات تجري من وراء الكواليس، وقد تنجح"، وأشار وزير الخارجية، غدعون ساعر، إلى أنه "توجد مؤشرات تتعلق بوقف إطلاق نار مع حماس".

وقال هرتسوغ إنه "أكرر الدعوة الآن بعد (وقف إطلاق النار في) لبنان أنه حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإعادة المخطوفين إلى الديار. وتوجد مفاوضات مع عدة قاس".

وأضاف هرتسوغ أن "دعوتي للعالم كله ولقيادة دولة إسرائيل وجميع الوسطاء، هي أنه هذا هو الوقت. ونحن نريد جميعهم في الديار وبأسرع ما يمكن. ونحن نصرخ هذا الأمر يوميا ويجب القيام بذلك الآن. وتوجد مفاوضات من وراء الكواليس، وهذا ممكن. وهذه فرصة الآن لإجراء تغيير يؤدي إلى صفقة مخطوفين".

من جانبه، قال ساعر خلال "مؤتمر الأمن" الذي تنظمه صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه "من الجائز أن نرى قدرا كبيرا من الليونة. وبرأيي أننا سنعلم أكثر حول ذلك في الأيام القريبة".

وادعى ساعر أنه "توجد رغبة بالتوجه نحو صفقة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وآمل أن ينجح هذا الأمر في التقدم. والأمر المبدئي هو أن حماس لا يمكنها السيطرة على غزة، لكننا ملتزمون بمحاولة التقدم في موضوع المخطوفين".

إلا أنه خلافا لادعاء ساعر، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيمين نتنياهو، منع أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، في الأشهر الأخيرة، كما أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعلنان معارضتهما لاتفاق كهذا ويطالبان باستمرار الحرب على غزة والاستيطان فيها.

وقال بن غفير إنه يرفض صفقة تبادل أسرى تستعيد فيها إسرائيل 101 رهينة مقابل "الإفراج عن ألف سنوار"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

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