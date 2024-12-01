هرتسوغ: توجد مفاوضات من وراء الكواليس حول تبادل أسرى

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال لقاء مع عائلات رهائن محتجزين في غزة اليوم، الأحد، أنه "توجد مفاوضات تجري من وراء الكواليس، وقد تنجح"، وأشار وزير
الخارجية، غدعون ساعر، إلى أنه "توجد مؤشرات تتعلق بوقف إطلاق نار مع حماس".
وقال هرتسوغ إنه "أكرر الدعوة الآن بعد (وقف إطلاق النار في) لبنان أنه حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإعادة المخطوفين إلى الديار. وتوجد مفاوضات مع عدة قاس".
وأضاف هرتسوغ أن "دعوتي للعالم كله ولقيادة دولة إسرائيل وجميع الوسطاء، هي أنه هذا هو الوقت. ونحن نريد جميعهم في الديار وبأسرع ما يمكن. ونحن نصرخ هذا الأمر يوميا ويجب القيام بذلك الآن. وتوجد مفاوضات من وراء الكواليس، وهذا ممكن. وهذه فرصة الآن لإجراء تغيير يؤدي إلى صفقة مخطوفين".
من جانبه، قال ساعر خلال "مؤتمر الأمن" الذي تنظمه صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه "من الجائز أن نرى قدرا كبيرا من الليونة. وبرأيي أننا سنعلم أكثر حول ذلك في الأيام القريبة".
وادعى ساعر أنه "توجد رغبة بالتوجه نحو صفقة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وآمل أن ينجح هذا الأمر في التقدم. والأمر المبدئي هو أن حماس لا يمكنها السيطرة على غزة، لكننا ملتزمون بمحاولة التقدم في موضوع المخطوفين".
إلا أنه خلافا لادعاء ساعر، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيمين نتنياهو، منع أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، في الأشهر الأخيرة، كما أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعلنان معارضتهما لاتفاق كهذا ويطالبان باستمرار الحرب على غزة والاستيطان فيها.
وقال بن غفير إنه يرفض صفقة تبادل أسرى تستعيد فيها إسرائيل 101 رهينة مقابل "الإفراج عن ألف سنوار"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
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