أمير الكويت يندد بالإبادة الجماعية في غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار

MENAFN - Palestine News ) الكويت / PNN - دعا أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفا ما يحدث ضد الفلسطينيين بأنه "إبادة جماعية".

وأضاف أمير الكويت خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ45، اليوم الأحد، في الكويت، بمشاركة قادة وممثلي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد مهددة تنمية شعوبنا، ورخاءنا، وهذا يتطلب تسريع التكامل الاقتصادي الخليجي".

وأضاف: "نندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وندعو مجلس الأمن لوقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان ووصول المساعدات العاجلة".

وأكد أمير الكويت دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والجهود المتصلة لا سيما التي تقودها السعودية في هذا الصدد.



