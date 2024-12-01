أمير الكويت يندد بالإبادة الجماعية في غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الكويت / PNN - دعا أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفا ما يحدث ضد الفلسطينيين بأنه "إبادة جماعية".
وأضاف أمير الكويت خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ45، اليوم الأحد، في الكويت، بمشاركة قادة وممثلي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد مهددة تنمية شعوبنا، ورخاءنا، وهذا يتطلب تسريع التكامل الاقتصادي الخليجي".
وأضاف: "نندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وندعو مجلس الأمن لوقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان ووصول المساعدات العاجلة".
وأكد أمير الكويت دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والجهود المتصلة لا سيما التي تقودها السعودية في هذا الصدد.
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