شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - استشهد مساء اليوم الأحد، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم غرفة زراعية في قرية صير، في الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمع في المنطقة المستهدفة، قبل الإعلان عن ارتقاء شابين لم تعرف هويتهما بعد.