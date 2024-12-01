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سائح إسرائيلي يبكي حظه: سألوني من أين أنا وضربوني

12/1/2024 8:07:53 AM
(MENAFN- Khaberni)

حبرني - تعرض سائح إسرائيلي يبلغ من العمر (22 عاما) لهجوم من قبل سياح ألمان خلال رحلة له إلى مدينة باي في شمال تايلاند، وفق ما أفاد موقع "واينت" العبري.

وقال السائح ويدعى إيلاي، والذي تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية، لموقع "واينت" إنه كان يسير في الشارع بمفرده بعد قضاء ليلة في الخارج، مضيفا "مررت بمجموعة من أربعة شبان ألمان، سأل أحدهم: من أين أنت؟ إسرائيل؟ استدرت ولكمني على وجهي، دفعوني وركلوني، ونادوا ابن العاهرة الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الأمر تطور إلى ضرب مبرح، وبعد بضع دقائق، جاء الناس وهربوا".

وأصيب إيلاي بكدمات وتورم في ضلوعه وعينه، موضحا: "شعرت أنهم يبحثون عن إسرائيليين، لم يكن الأمر عن طريق الصدفة".

وأمس السبت، حذرت السلطات الأمنية الإسرائيلية، من أن "البنية التحتية الإرهابية التي قتلت الحاخام تسفي كوغن (في دولة الإمارات) تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية أخرى" تستهدف مواطنيها في جنوب شرق آسيا، وخصوصا تايلاند.

وأوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، المواطنين الموجودين في جنوب شرق آسيا حاليا، بعدم الذهاب إلى الأماكن التي يمكن تعريفها على أنها وجهات خاصة لليهود والإسرائيليين، والحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة، من بينها المطاعم والفنادق وغيرها.

وكان المجلس في 24 نوفمبر الماضي، قد رفع درجة تحذير السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني، وفيه يجب على المسافرين اتخاذ تدابير احترازية قوية، لكنه لا يعتبر دعوة لتجنب السفر أو الدعوة للمغادرة.

وتعد تايلاند وجهة سياحية بارزة لكثير من الإسرائيليين.

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